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極端氣候難預料　富邦產險提醒漁民投保溫度參數養殖水產保險

連續10小時低於攝氏10度即啟動理賠 協助轉嫁氣候異常風險

By 台灣英文新聞
2022/10/25 17:29

氣候變遷之下，冬季低溫寒害難以預料，為協助農漁民轉嫁氣候異常造成的農漁產損失，富邦產險建議，養殖水產漁民可於冬天來臨前做好風險管理，如投保「溫度參數養殖水產保險」，當氣溫連續10個小時低於攝氏10度，即啟動理賠，無須查勘，給予農漁民最即時的補償。

富邦產險表示，雖然今（2022）年年初冬天氣溫未如預期寒冷，不過，富邦溫度參數養殖水產保險約定的氣象觀測站資料指出，今年2月份時台南鹽水及學甲區氣溫仍有低於攝氏10度超過10小時的情形，由此可知低溫寒害難以預料，看似較為溫暖的冬季，仍有遭受寒害侵襲的風險，建議養殖漁民應規劃投保轉嫁風險。

富邦產險配合農委會漁業署所推出低溫型（寒害）保單，彰化以南的西部沿海養殖區域，飼養虱目魚、石斑魚、鱸魚及吳郭魚的養殖漁民，都能投保，近年投保與迅速理賠也廣受好評。富邦產險指出，當養殖水產受到寒害影響時，損害常有遲發性，無法立即判斷損失，且水下的漁產損失也相當難評估損失，而溫度參數型保險即可解決這樣的問題，理賠只需參照氣象局觀測站所公布之氣溫為準，養殖漁民可依其實際需要，自由選擇所需要的保險保障。

富邦產險自2017年起辦理溫度參數養殖水產保險，短短5年之間即有3年發生低溫寒害現象啟動理賠，尤其是2018年初寒害，更有7成以上保戶因出險而獲得保障。富邦產險密切觀測各地區氣溫變化，並成立緊急應變小組啟動理賠機制，進行關懷與協助提供理賠服務，並嚴加待命，透過公開資訊取得氣溫變化情形，啟動主動理賠加速作業程序，迅速填補漁民損失，免除消費者辦理索賠的繁瑣程序，展現保險穩定社會的功能。

針對未來農業保單規劃，富邦產險表示，未來將逐步增加可保魚種保單，並以便利保戶為原則，持續以可快速理賠的服務氣象參數來規劃保險商品，讓農漁民在遭遇農損時，用最快速度協助保戶、進行理賠。

更新時間 : 2022-10-25 18:24 GMT+08:00

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