新北首創童軍輔導團第2屆團員授證　持續扎根各校童軍運動

新北市童軍運動推廣輔導團今年邁入第2屆，今( 25)日在光華國小進行團員授證儀式， 由教育局長張明文頒發聘書， 並勉勵輔導團員持續帶動各校童軍運動推展， 深耕學生的品德教育和服務學習。

教育局表示，新北市一向為全國童軍教育領頭羊，已於2015年達成 校校有童軍，111學年度已成立627團，1萬多位學生參與， 團數為全國第一；更首創童軍教育各階段童軍教材，從2018年至今 分別出版「新北市童軍教育補充教材」、「童軍三節課」、「 童軍手冊」及「新北市童軍18堂課」， 為童軍教育提供合宜輔助教材。

此外，新北市於2020年率先全國創立童軍運動推廣輔導團，帶動各 校童軍教育。其中團務輔導組負責進行各校童軍團團務輔導及辦理童 軍活動，人力培訓組負責辦理童軍教育人員培訓，包含儲備校長、 主任及新進教師木章基本訓練等。今年繼續邀集22位資深童軍夥伴 及長期投入童軍運動的校長與教師參與輔導團，共同推廣童軍運動。

身兼新北市童軍會理事長的張明文局長表示， 為了長期有系統的發展童軍教育，輔導團的建置和輔導機制的落實確 實重要，期盼透過輔導團團員對各校的指導和經驗分享， 讓學校持續落實推動童軍運動，深耕好品德， 落實十二年國教課綱的素養導向做中學習精神， 用實際行動讓新北的孩子體驗服務他人的快樂。

新任輔導團諮詢顧問的退休校長鍾雲英指出， 童軍活動採用小隊制度、榮譽制度、徽章制度及團隊合作等策略， 讓童軍在實作中習得品格、健康、技能與服務之核心價值與能力。 所以輔導團辦理新進教師木章訓， 讓老師透過體驗了解童軍精神及優點，將童軍遊戲及團隊合作等策略 融入於課程教學與輔導管教，提升班級經營的能力。

新北市童軍會副總幹事洪中明校長則表示， 品德教育可由參加童軍服務做起， 童軍運動輔導團目的在協助學校順利推展童軍運動， 發揚童軍助人精神，讓學生從童軍實作中， 學習課堂中學不到的知識與經驗，並培育品德素養、服務理念及知愛 行善觀念。

教育局補充，新北市自109學年度起， 輔導團已逐步到各校輔導學校童軍團，並積極與社區團合作， 協助各童軍團推動；今(2022)年8月辦理高國中小新進教師童軍 體驗營，計有1169位教師參與， 未來童軍運動輔導團將持續秉持童軍精神與熱忱， 帶動各校童軍團發光發熱，培養孩子生活技能與品德涵養，人人會生 活，天天樂服務！

照片來源：新北市政府教育局提供

照片來源：新北市政府教育局提供