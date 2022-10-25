新北首創童軍輔導團第2屆團員授證　持續扎根各校童軍運動

新北市童軍運動推廣輔導團今年邁入第2屆，今(25)日在光華國小進行團員授證儀式，由教育局長張明文頒發聘書，並勉勵輔導團員持續帶動各校童軍運動推展，深耕學生的品德教育和服務學習。
教育局表示，新北市一向為全國童軍教育領頭羊，已於2015年達成校校有童軍，111學年度已成立627團，1萬多位學生參與，團數為全國第一；更首創童軍教育各階段童軍教材，從2018年至今分別出版「新北市童軍教育補充教材」、「童軍三節課」、「童軍手冊」及「新北市童軍18堂課」，為童軍教育提供合宜輔助教材。
此外，新北市於2020年率先全國創立童軍運動推廣輔導團，帶動各校童軍教育。其中團務輔導組負責進行各校童軍團團務輔導及辦理童軍活動，人力培訓組負責辦理童軍教育人員培訓，包含儲備校長、主任及新進教師木章基本訓練等。今年繼續邀集22位資深童軍夥伴及長期投入童軍運動的校長與教師參與輔導團，共同推廣童軍運動。
身兼新北市童軍會理事長的張明文局長表示，為了長期有系統的發展童軍教育，輔導團的建置和輔導機制的落實確實重要，期盼透過輔導團團員對各校的指導和經驗分享，讓學校持續落實推動童軍運動，深耕好品德，落實十二年國教課綱的素養導向做中學習精神，用實際行動讓新北的孩子體驗服務他人的快樂。
新任輔導團諮詢顧問的退休校長鍾雲英指出，童軍活動採用小隊制度、榮譽制度、徽章制度及團隊合作等策略，讓童軍在實作中習得品格、健康、技能與服務之核心價值與能力。所以輔導團辦理新進教師木章訓，讓老師透過體驗了解童軍精神及優點，將童軍遊戲及團隊合作等策略融入於課程教學與輔導管教，提升班級經營的能力。
新北市童軍會副總幹事洪中明校長則表示，品德教育可由參加童軍服務做起，童軍運動輔導團目的在協助學校順利推展童軍運動，發揚童軍助人精神，讓學生從童軍實作中，學習課堂中學不到的知識與經驗，並培育品德素養、服務理念及知愛行善觀念。
教育局補充，新北市自109學年度起，輔導團已逐步到各校輔導學校童軍團，並積極與社區團合作，協助各童軍團推動；今(2022)年8月辦理高國中小新進教師童軍體驗營，計有1169位教師參與，未來童軍運動輔導團將持續秉持童軍精神與熱忱，帶動各校童軍團發光發熱，培養孩子生活技能與品德涵養，人人會生活，天天樂服務！
照片來源：新北市政府教育局提供
照片來源：新北市政府教育局提供