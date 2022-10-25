【11/26投票日倒數計時】九合一選情炒不熱　各陣營苦思催票策略

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）2018九合一選舉韓流席捲，全台選情熱呼呼，但相隔4年後登場的選戰，儘管不乏明星級候選人，但議題失焦加上疫情影響，選情冷到很多選民都忘了即將登場的投票，也讓選戰充滿變數。

「只要走出場子還是冷。」民進黨秘書長林錫耀日前在中常會報告選情，會中焦點之一就是炒不熱的選情。

回顧2018年九合一選戰，前高雄市長韓國瑜三山造勢成功，帶動國民黨選情，也激發民進黨危機感，整個選戰一夕之間被點燃開來。

反觀今年，台北市長選將包括前衛福部長陳時中、立委蔣萬安以及前台北市副市長黃珊珊，以及前交通部長林佳龍挑戰新北市長侯友宜連任。他們都是具全國知名度的政治明星，但選情溫度卻和4年前完全不能相比。此外，今年成為選戰議題的論文爭議、疫情攻防，都未能聚焦，沒有燃起民眾對選戰的激情。

「選戰缺乏理性的政策思辯與藍圖，都是仇恨動員，要中間選民出來投票比較困難。」銘傳大學廣播電視學系主任杜聖聰表示，民眾對潑髒水已彈性疲乏，也增加大家對選舉的麻木。

2018年九合一選舉合併多項公投舉行，直轄市長選舉投票率為66.11%，縣市長選舉投票率為68.87%。有長年輔選經驗的民進黨高層分析，一般地方選舉投票率約在6成5上下，要低於6成不容易，要高於7成也不容易，今年因為疫情讓選情冷，預估投票率還會再下修。

台南市選出的民進黨立委郭國文認為，選情冷可能與疫情及國際氛圍有關，且在現任縣市首長採取冷處理的情況下，選情更冷。

這次九合一選舉將合併舉辦18歲公民權修憲複決，年輕人向來對政治較為冷感，投票率也偏低。

憲法修正案公民複決公報 超連結

時代力量黨主席、立委陳椒華坦言，不論選情冷熱，時力參選人的做法都沒變，就是勤宣傳自己，但時力支持者很多是年輕人，選情冷會影響投票意願。

台北市長柯文哲支持者中很多都是年輕人，這次他扮演民眾黨母雞全台助選。民眾黨選戰小組召集人蔡壁如也認同，今年選情較冷清，預估投票率可能較低，黨內目前規劃結合18歲公民權，推出短影片文宣，號召中間選民要回家投票。

中央社25日引用中選會委託的投票統計分析指出，2016年總統大選投票率約66%，40歲以下年齡層投票率介於56.3%至58.8%之間，其中以35至39歲年齡層最高為58.8%。2018年九合一選舉，投票率介於6成7至7成之間，40歲以下年輕選民投票率與2106年總統大選一樣，都不到6成。

不過，2020年總統大選投票率拉高到74.9%，40歲以下選民投票率明顯成長，介於70%至72.7%之間，其中又以20歲至24歲年齡層最高為72.7%，而剛滿20歲的選民投票率高達76%。根據中選會委託研究分析，30歲以下選民的投票率，較2016年與2018年這兩次選舉高出1成5至2成，31至40歲選民的投票率，較前兩次選舉高出1成至1成5之間。

各政黨雖強化操作18歲公民權議題，希望催出認同修憲的年輕選票，但迄今效果並不顯著。

民進黨除了顧基本盤，也希望拓展年輕選票和中間選民，規劃10月28日在台北舉辦「社群之夜」活動，希望能把黨主席蔡英文在社群的支持度，擴展到黨籍縣市長候選人身上。

國民黨立法院黨團書記長李德維表示，此次選舉很難操作抗中保台，再加上民進黨在中央執政不力，以及國民黨多數縣市長參選人都是爭取連任，基本上還是以政績牌作為主軸，吸引年輕及中間選民的投票。

選戰進入倒數一個月，民進黨立委羅致政認為，選情要開始熱了，要讓支持者知道這場選舉的意義是什麼，要讓他們覺得有什麼責任、義務跟熱情出來投票。不願具名的民進黨立委主張，應該論述要讓民進黨繼續保家衛國，2022就該給民進黨更多肯定，簡單來講就是「保台論」。

國民黨立委洪孟楷說，後疫情時代來臨，民眾逐漸恢復正常生活，選情有加溫的趨勢，國民黨除透過宣傳，讓民眾了解地方選舉與切身關係，聚焦地方治理、防疫、18歲公民權等議題，用各種方式把支持者催出來投票。

18歲公民權修憲複決11月26日將與九合一選舉同日舉行，中選會21日指出，為便利新住民政治參與，已推出6語言版本的投票影片，包括英語、越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語及菲律賓語等。

今年地方公職人員選舉，以及憲法修正案公民複決第1案，將於11月26日同日舉行投票。

中選會21日發布新聞稿指出，取得國民身分證的新住民，只要年滿20歲、沒有受監護宣告，就有投票權，為讓新住民可以更直接、快速了解選務相關資訊，促進其政治參與，21日已經將「1126投票宣導篇」電視廣告，翻譯為新住民6大原屬國母語版本。

相關影片已在中選會民國111年投票專區（https://2022.cec.gov.tw/article/content/?id=M0095&target=%2Farticle%2FA0131）上線。

中選會說，6種語言分別為英語、越南語、印尼語、泰語、柬埔寨語及菲律賓語；影片內容提醒新住民，投票流程為「領、領、投」，先領選舉票、再領修憲複決票、圈票後投入票匭，並宣導投票友善措施，如有照顧6歲以下兒童，也可以帶著進入投票所投票。

中選會表示，這次也邀請新住民團體「南洋姐妹會」、「賽珍珠基金會」，與多位新住民網紅名人分享影片，包括越南新住民網紅阮秋姮、來自印尼的廣播金鐘主持人丁安妮、「菲台之音」創辦人黃琦妮等人加入宣導行列，盼藉此讓選務資訊更普及。