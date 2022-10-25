臺灣土地銀行支持離岸風電設備國產化　統籌主辦永冠集團新臺幣36.6億元連結ESG聯貸案

臺灣土地銀行統籌主辦永冠集團旗下英屬維京群島商永冠能源材料股份有限公司台灣分公司聯貸案，已成功完成募集。該案經各銀行踴躍參貸，最終以新臺幣36.6億元結案，並於2022年10月25日簽訂聯合授信合約。該案將永續發展概念(ESG，包含環境、社會、公司治理)納入聯貸授信條件，永冠集團達成相關指標，聯貸銀行團給予相應之優惠，鼓勵永冠集團跟進全球節能減碳之趨勢，並由聯貸銀行與永冠集團共同履行企業社會責任，共創永續價值。

該案資金用途主要作為興建臺中港廠房暨附屬設施，募集7年期總金額新臺幣36.6億元聯貸案，由臺灣土地銀行擔任統籌主辦銀行，並邀集農業金庫、第一銀行、上海商銀、彰化銀行、合作金庫、板信商銀等行庫共同參與，顯見各銀行對於永冠集團長期務實經營均予認同與肯定。

永冠集團於1971年在臺北內湖創立「永冠鑄造工廠」起家，主要從事球狀石墨鑄鐵、灰口鑄鐵等高級鑄造產品之製造及銷售，並應用於大型風力發電機之零組件(輪轂及基座)、塑膠射出成型機、大型精密工具母機等，經過50年的發展經驗，憑藉其精進的技術、優良的品質、穩定的交期，獲得國內外大廠肯定。為支持政府實施離岸風機國產化政策並推廣再生能源，永冠集團積極興建臺中港廠，期望不僅完整供應臺灣本土市場，並能以該廠作為亞太區大型風機供應鏈樞紐，搶攻歐美及亞太市場。除臺中港廠外，永冠集團同步規劃泰國廠之建設，以抓緊東南亞快速發展之新興市場商機。此外，永冠集團亦與其他企業合組「離岸風電臺灣隊」，除爭取在臺灣外海建置離岸風場外，更放眼於亞太離岸風電市場，積極參與再生能源產業之發展。

臺灣土地銀行近年配合政府政策，並響應政府2050年淨零碳排目標，以金融支持產業發展及兼顧環境低碳為主軸，積極推動「綠色融資」、「六大核心戰略產業」、「新南向」、「都市更新」及「危老建物重建」等融資業務，近期辦理之聯貸案件皆納入ESG企業永續連結相關指標，以持續引導及支持企業發展並兼顧低碳轉型，驅動正向循環的永續金融生態圈，促進金融、企業與社會環境共生共榮，並於今年6月完成簽署赤道原則，深化落實永續金融，且於今年9月獲卓越雜誌頒發最佳永續經營獎，臺灣土地銀行將持續深化ESG各項措施，在引領企業永續經營的道路上扮演更積極的角色，營造共榮共存之生態鏈。