Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

維也納愛樂台灣音樂會　衛武營特別加開戶外直播

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/25 17:12
2022維也納愛樂新年音樂會—全球衛星直播@衛武營。(攝影/陳建豪)

2022維也納愛樂新年音樂會—全球衛星直播@衛武營。(攝影/陳建豪)

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)睽違7年！百年天團維也納愛樂將來台演出，首場將於10月27日台北國家音樂廳進行，將呈現華格納及拉姆斯等經典。

綜合媒體報導，維也納愛樂台灣音樂會由弗朗茲．魏瑟-莫斯特（Franz Welser-Möst）指揮，將於10月27日台北國家音樂廳首演、接著於高雄衛武營音樂廳演出後返回台北，共帶來3套曲目，包括華格納、理查．史特勞斯、布拉姆斯、德弗札克等作曲家的經典作品。

此次訪台音樂會指揮魏瑟－莫斯特從2014年起，每年夏季都會現身薩爾茲堡藝術節擔任歌劇指揮， 2011年及2013年曾兩度領導維也納新年音樂會，獲讚「繼卡拉揚與小克萊巴之後，最優美的新年音樂會」，他也是2023年新年音樂會的指揮。

維也納愛樂單簧管首席丹尼爾‧奧登薩默（Daniel Ottensamer）從父親恩斯特．奧登薩默（Ernst Ottensamer）手上接下維也納愛樂單簧管首席，父親恩斯特從1982年開始2017年過世，一直都是維也納愛樂的單簧管首席。

丹尼爾‧奧登薩默認為，維也納的單簧管使用了比較多的木頭，共鳴更加厚實，音色更加深沉，也能與樂團整體發出的圓潤柔和更加相融，「當然我們的演奏方式也很特別，我們不會太直接演奏，而是透過音符逐漸上升，沒有明顯的開端，卻可以感受到細膩的音樂流動。」

成立180年的維也納愛樂也將在衛武營演出，近2,000張票券開賣3天即完售，將首度合體衛武營音樂廳及亞洲最大管風琴，除了在開演前彩排安排300名國中（含）以上專業音樂科班系所之學生聆賞，藉此推廣與落實古典音樂教育，並將於演出當天晚間6時30分在衛武營戶外劇場，特別加開戶外直播，現場還提供4組合計6張音樂會貴賓券，讓參與現場活動獲選的幸運兒，可立刻升級進入音樂廳現場聆賞。

10月29日衛武營場次將開放約300個名額可以到彩排現場聆賞，當天衛武營戶外劇場也將舉辦同步轉播。11月1日台北國家音樂廳場次將限額限時開放約300名額至現場感受維也納愛樂彩排過程。

維也納愛樂「首演之夜」將於10月27日舉行，地點在台北國家音樂廳。「維也納愛樂在衛武營」音樂會將於10月29日舉行，地點在高雄衛武營音樂廳。「玉山音樂饗宴」10月31日舉行，地點在台北國家音樂廳。「力晶2022藝文饗宴」11月1日在台北國家音樂廳舉行。
衛武營
維也納愛樂
台北國家音樂廳

相關新聞

幫《大亨小傳》配樂！加拿大DJ無尾熊小子新作台灣演出　衛武營下半年節目彩蛋出爐
幫《大亨小傳》配樂！加拿大DJ無尾熊小子新作台灣演出　衛武營下半年節目彩蛋出爐
2022/09/05 10:24
兩廳院開酸《中介法》？台灣《秋天藝術節》票券熱賣超出預期　自由是創作最珍貴之處
兩廳院開酸《中介法》？台灣《秋天藝術節》票券熱賣超出預期　自由是創作最珍貴之處
2022/08/25 11:27
台灣衛武營、雲門四方共製《連篇歌曲》結合即興演出　世界巡演首站啟程首爾
台灣衛武營、雲門四方共製《連篇歌曲》結合即興演出　世界巡演首站啟程首爾
2022/08/23 09:46
整合科技與藝術打造南台灣衛武營　第一棵LED互動祈福許願樹
整合科技與藝術打造南台灣衛武營　第一棵LED互動祈福許願樹
2022/07/22 09:42
捷報！台灣燈會衛武營展演獲法國NDA銀獎　《武營晚點名》融合島嶼文化記憶
捷報！台灣燈會衛武營展演獲法國NDA銀獎　《武營晚點名》融合島嶼文化記憶
2022/07/19 10:24

更新時間 : 2022-10-25 18:23 GMT+08:00

最受歡迎

2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
快打開台北通　熊好券2.0中獎名單出爐　10/25下午起使用　饗購券中獎率最高
快打開台北通　熊好券2.0中獎名單出爐　10/25下午起使用　饗購券中獎率最高
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
20大【中共最新權力核心】習近平等7人領導班子　23日中午亮相
20大【中共最新權力核心】習近平等7人領導班子　23日中午亮相
【懶人包】台北熊好券2.0開放登記囉！上萬張住宿券、饗購券等6大優惠等你拿 24日截止
【懶人包】台北熊好券2.0開放登記囉！上萬張住宿券、饗購券等6大優惠等你拿 24日截止
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
中共20大閉幕 總理李克強出局 習家軍勢力抬頭 胡錦濤「被離場」滿臉問號
中共20大閉幕 總理李克強出局 習家軍勢力抬頭 胡錦濤「被離場」滿臉問號
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
【週末旅遊好去處】佐登妮絲堡試營運剩1週！將辦萬聖節嘉年華 下月恢復原票價
【週末旅遊好去處】佐登妮絲堡試營運剩1週！將辦萬聖節嘉年華 下月恢復原票價
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」