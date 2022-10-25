維也納愛樂台灣音樂會　衛武營特別加開戶外直播

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)睽違7年！百年天團維也納愛樂將來台演出，首場將於10月27日台北國家音樂廳進行，將呈現華格納及拉姆斯等經典。

綜合媒體報導，維也納愛樂台灣音樂會由弗朗茲．魏瑟-莫斯特（Franz Welser-Möst）指揮，將於10月27日台北國家音樂廳首演、接著於高雄衛武營音樂廳演出後返回台北，共帶來3套曲目，包括華格納、理查．史特勞斯、布拉姆斯、德弗札克等作曲家的經典作品。

此次訪台音樂會指揮魏瑟－莫斯特從2014年起，每年夏季都會現身薩爾茲堡藝術節擔任歌劇指揮， 2011年及2013年曾兩度領導維也納新年音樂會，獲讚「繼卡拉揚與小克萊巴之後，最優美的新年音樂會」，他也是2023年新年音樂會的指揮。

維也納愛樂單簧管首席丹尼爾‧奧登薩默（Daniel Ottensamer）從父親恩斯特．奧登薩默（Ernst Ottensamer）手上接下維也納愛樂單簧管首席，父親恩斯特從1982年開始2017年過世，一直都是維也納愛樂的單簧管首席。

丹尼爾‧奧登薩默認為，維也納的單簧管使用了比較多的木頭，共鳴更加厚實，音色更加深沉，也能與樂團整體發出的圓潤柔和更加相融，「當然我們的演奏方式也很特別，我們不會太直接演奏，而是透過音符逐漸上升，沒有明顯的開端，卻可以感受到細膩的音樂流動。」

成立180年的維也納愛樂也將在衛武營演出，近2,000張票券開賣3天即完售，將首度合體衛武營音樂廳及亞洲最大管風琴，除了在開演前彩排安排300名國中（含）以上專業音樂科班系所之學生聆賞，藉此推廣與落實古典音樂教育，並將於演出當天晚間6時30分在衛武營戶外劇場，特別加開戶外直播，現場還提供4組合計6張音樂會貴賓券，讓參與現場活動獲選的幸運兒，可立刻升級進入音樂廳現場聆賞。

10月29日衛武營場次將開放約300個名額可以到彩排現場聆賞，當天衛武營戶外劇場也將舉辦同步轉播。11月1日台北國家音樂廳場次將限額限時開放約300名額至現場感受維也納愛樂彩排過程。

維也納愛樂「首演之夜」將於10月27日舉行，地點在台北國家音樂廳。「維也納愛樂在衛武營」音樂會將於10月29日舉行，地點在高雄衛武營音樂廳。「玉山音樂饗宴」10月31日舉行，地點在台北國家音樂廳。「力晶2022藝文饗宴」11月1日在台北國家音樂廳舉行。