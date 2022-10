素有「專案管理界奧斯卡獎」美譽的「專案管理大獎(PMI Taiwan Grand Award, PTGA) 」正式揭曉,台北富邦銀行獲得評審團肯定,勇奪大型企業組「 標竿企業獎」最高榮譽,並以「 開源軟體風險評鑑與智能監控系統專案」獲得「標竿專案獎」優選, 展現北富銀在專案管理上的卓越成績, 透過專案管理實踐企業發展願景,提供民眾更優質的金融服務。

北富銀資訊長張志清表示,隨著數位科技日新月異, 金融商品及服務的迭代進化持續加速,因此北富銀自2006年起正 式導入專案管理制度,依循《專案管理知識體系指南》( PMBOK® Guide, A Guide to the Project Management Body of Knowledge)以國際標準發展專案管理SOP, 成立專責單位推動專案管理制度, 並定期舉辦研訓以充實專案管理的人才庫與知識庫, 運用科學的管理方式提升產品服務開發效率、優化品質控管, 為客戶創造愉快使用體驗,同時發揮領航企業的影響力, 協助台灣金融產業厚植專業競爭力。

「PTGA專案管理大獎」是國內專案管理界的最高榮譽, 歷年得獎者包括台積電、IBM等重量級企業。 北富銀持續精進專案管理制度,並依據不同專案特性, 靈活運用預測式、敏捷式、調適性或混合式等不同管理方式, 因應需求調整及環境變動有效達成專案目標。此外, 北富銀亦持續精進專案管理訓練, 定期舉辦研訓並將專案管理理念與組織文化深度融合, 增強優質管理的影響力及延續性,繼2018年榮獲「標竿企業獎」 最高榮譽後,今年再次勇奪此項殊榮,成為獎項舉辦15年以來唯一 兩度榮獲「標竿企業獎」的金融機構。

近年來開源軟體已被廣泛應用,為了有效提升開源軟體使用安全性, 北富銀首創「開源軟體風險評鑑及智能監控系統」, 可透過導入機器人流程自動化(RPA) 技術,整合外部情資與內部系統組態管理系統, 在使用開源軟體時即時搜查最新軟體漏洞、弱點與風險, 並以視覺化儀表板達到風險警示目的,完善進行開源軟體安全治理, 節省人工管控成本並增進作業效率近500%,在追求創新的同時, 嚴謹達成對資安及風險的管理,具體落實「負責任創新」理念, 因而獲得「標竿專案獎」優選。

展望未來,北富銀將持續推動專案管理優化,落實專案管理策略, 期能以精進的營運效能,為企業、客戶及產業創造多贏, 穩步朝亞洲一流區域銀行的目標邁進。