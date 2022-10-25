（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）台灣友邦、加勒比海國家海地近來飽受各項危機，前總統摩依士（Jovenel Moïse）於去（2021）年7月在家中遇刺身亡後，現任總理兼代理總統亨利（Ariel Henry）被質疑與摩依士之死相關，但依然把持政權；當地黑幫猖獗，飢荒、貧窮、燃料上漲導致民不聊生，示威、暴動頻起，令人聞之色變的霍亂捲土重來，更是雪上加霜。

聯合國14日指出，海地首都太子港太陽城（Cite Soleil）社區正面臨最為嚴峻的飢荒，高達470萬人面臨嚴重飢荒，180萬人處於緊急階段；此外，聯合國在2日首度證實，海地時隔三年霍亂再起，19日報導進一步指出，霍亂疫情在全球「前所未有」的上升，惡劣的環境助長疫情的蔓延，且因疫苗短缺，原該施打兩劑為佳的霍亂疫苗，現改注射單劑，以求短期內覆蓋最多人數。

海地天災頻傳，人禍更是叢生，衛報報導，海地首都太子港被逾200個武裝幫派盤據瓜分、暴亂頻傳，一份聯合國人權報告指出，當地盛行的黑幫更使用性暴力以製造恐懼，達成控制人群目的。

今年9月11日，海地當局宣佈削減燃料補貼，導致價格上漲後，幫派控制維勒克斯（Varreux）燃料港入口，導致燃油嚴重短缺，對當地日常生活營運造成極大破壞，社會愈加動盪失序。

聯合國6日與其他人道團體一同呼籲建立一條人道走廊，以便維勒克斯碼頭的燃料能夠釋出，滿足當地迫切需求；聯合國安全理事會（UN Security Council）21日決議對海地黑幫進行制裁，尤其點名當地惡名昭彰、權勢滔天的「G9家族」黑幫首領切里齊爾（Jimmy Cherizier），祭出資產凍結、旅行禁令和武器禁運等措施。美國與墨西哥也正在商議，授權一個安全援助特派團來解決當地問題，促進人道救援。

據法新社日前報導，有鑑於當地情勢越發危岌，加拿大、墨西哥、西班牙等國已宣布暫時關閉駐太子港的大使館，路透社24日也指出，日本駐海地大使官將暫時關閉，日本當局呼籲其公民不要以任何理由前往海地，以及在當地的日人盡快出境。

台灣是否跟進他國作法，我國外交部發言人歐江安今（25）日表示，目前海地因缺乏燃油與水電服務，部分外國駐海地使館暫時關閉或調整對外服務，我國駐海地大使館目前仍正常運作，並將視情勢發展隨時相應調整。我國駐海地大使館與當地台商、僑民及技術團人員均保持密切聯繫，目前在海地的國人、我國駐海地大使館的員眷都平安，外交部將持續密切注意海地情勢發展，妥慎因應。

歐江安也說明，為提升海國警方執勤能力，響應國際社會及理念相近國家改善海地治安的呼籲，我國政府刻正協助海國政府向我國廠商採購海地國家警察（HNP）所需防彈背心等個人防護裝備。另我國政府也和美國「糧食濟貧」組織（FFTP)合作，陸續提供食米，以協助海國政府紓解糧食短缺所造成的人道危機。

海地飢荒霍亂缺燃料 黑幫猖獗多國關館