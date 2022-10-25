又是律師劇？為何今年以律師為主題的韓劇如此火紅？

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）最近南韓電視台及影音串流平台充斥著以律師為主角的電視劇，但收視率卻依然相當高，究竟以法律為主題背景的電視劇受歡迎的理由為何？

根據南韓媒體報導，在過去的三個月裡，以律師及其他法律界人士為主角的電視劇共有五部。據韓國尼爾森調查，「非常律師禹英禑」最後一集收視率為17.5%，該劇涉及自閉症議題，引起社會的迴響，隨著每一集以真實故事改編的小故事播出，獲得了更高的關注。而非常律師完結後，SBS電視劇「千元律師」也在1個月後播出，劇中主角僅收取1,000韓元委託費，並以搞笑的方式解決小市民的冤屈，第8集收視率即高達15%。

另外，由李世榮與李昇基所主演的「依法相愛吧」、鄭麗媛與李奎炯主演的「爭鋒相辯」、金宣兒與安在旭主演的「The Empire：法之帝國」皆是以律師及檢察官等法界人士為背景的故事。

根據報導分析，以律師為主角的韓劇增加，並受到歡迎的最大原因為「在現實、刻薄的社會中期待正義的心理」，有著委屈的平民在現實生活中，在法律上「輸」的可能性較高，而在韓劇虛構的劇情中，能遇見一位熱情的律師，並在最後成功為委託人伸張冤屈，讓人有種「勝利」的快感。

以「千元律師」第一集中的小故事為例，一名被告幫助了一位醉漢，卻被誣賴成扒手，檢察官也因被告有著四次竊盜前科而認定其有偷竊意圖，千智勳（南宮珉飾）以機智、巧妙的方式幫其洗清了罪名，還甚至以檢察官冤枉人為由，幫助其獲得了補償金，解決委託人女兒的手術費。

報導引述一間以真實故事為基礎的素材企劃公司Gonamu Fact Story代表認為，現在年輕的一代喜歡與犯罪及審判有關的素材，與年輕一代獨特的正義感有關，另外，觀眾也能透過劇中的故事，消除現實中的挫敗感。以「非常律師禹英禑」為例，當大家知道裡面的故事是由真實故事改編後，更受到大眾的喜愛，人們似乎更希望能在虛擬故事中加入些真人敘事。

另外，以律師為主角的劇情因為已有許多的事件及場景可參考，構思相對容易，律師直接前往案發現場查案的劇情也能帶來真實感，因此比起律師，只看報告的警官、只看起訴書及律師意見書等文件的檢察官較少以主角出現於法律劇中。

一位電視劇製作人表示，電視劇的素材反映著時代的趨勢，比起嚴肅、沉著穩重的律師，今年更流行較溫柔、溫暖的律師故事，另外再加上大型律師事務所律師的登場，他們代表著擁有金錢與權力的上流社會，扮演著反派角色，更增添了戲劇張力。

但報導也指出，並不是所有的律師劇都有著高人氣，「The Empire：法之帝國」的收視率僅約１％，Disney+ 的「爭鋒相辯」也幾乎沒有什麼話題性，網路上已經有許多認為律師題材過於頻繁，讓人感到厭煩的批評出現。