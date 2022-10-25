星宇首架A350於10/29抵台灣　ITF台北旅展開箱超奢華、限量4個頭等艙位

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）星宇航空首架A350客機預定29日下午由董事長張國煒親自駕駛飛抵台灣，星宇A350客機最特別的是僅有4個座位的頭等艙，至於設備有多豪華，將在11月4日的ITF台北國際旅展公開。

中央社報導，星宇航空的首架A350-900客機，共有4個艙等，並設有已較罕見的頭等艙，只有4個座位，預定29日下午飛抵桃園國際機場，張國煒已赴法國親自做交機前的檢查，並將駕機回台灣。

至於頭等艙座位有多豪華，星宇航空最高機密，將在11月4日登場的2022 ITF台北國際旅展對外公開。



星宇航空目前已確定將引進18架A350客機，包括：10架A350-900及8架A350-1000，用來飛航歐美等越洋航線。據了解，明年將計劃飛洛杉磯和舊金山，美東航線預計2024年才會開航。

星宇航空公關長聶國維說，星宇的A350是最新一代機型，旅展不只展示頭等艙，包括商務艙、豪華經濟艙及經濟艙的座椅及相關設備也會一併展示。

星宇航空引進的單走道飛機A321neo共13架，預定今年全部到位；廣體客機部分，8架A330neo今年交4架，明年再交4架；A350今年交2架，其餘16架在未來2到3年交付，屆時星宇航空機隊規模將達39架。

另外，因應首架A350-900即將於本月底抵台，10月24日起正式發售「A350XWB飛行夾克」，沿用上款大受好評的厚磅數材質，搭配曜石灰藍色。即日起在星宇小舖實體門市提供現場試穿服務。

星宇首架A350預定29日抵台灣 台北旅展開箱奢華頭等艙

「A350XWB飛行夾克」沿用大受好評的厚磅數材質，並選用『Obsidian Blue 曜石灰藍x暖陽橙』對比配色。（取自星宇航空臉書）