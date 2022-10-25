Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

星宇首架A350於10/29抵台灣　ITF台北旅展開箱超奢華、限量4個頭等艙位

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/25 15:27
星宇航空的首架A350-900客機，共有4個艙等，並設有已較罕見的頭等艙，只有4個座位 。（取自星宇航空臉書）

星宇航空的首架A350-900客機，共有4個艙等，並設有已較罕見的頭等艙，只有4個座位 。（取自星宇航空臉書）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）星宇航空首架A350客機預定29日下午由董事長張國煒親自駕駛飛抵台灣，星宇A350客機最特別的是僅有4個座位的頭等艙，至於設備有多豪華，將在11月4日的ITF台北國際旅展公開。

中央社報導，星宇航空的首架A350-900客機，共有4個艙等，並設有已較罕見的頭等艙，只有4個座位，預定29日下午飛抵桃園國際機場，張國煒已赴法國親自做交機前的檢查，並將駕機回台灣。

至於頭等艙座位有多豪華，星宇航空最高機密，將在11月4日登場的2022 ITF台北國際旅展對外公開。

星宇航空目前已確定將引進18架A350客機，包括：10架A350-900及8架A350-1000，用來飛航歐美等越洋航線。據了解，明年將計劃飛洛杉磯和舊金山，美東航線預計2024年才會開航。

星宇航空公關長聶國維說，星宇的A350是最新一代機型，旅展不只展示頭等艙，包括商務艙、豪華經濟艙及經濟艙的座椅及相關設備也會一併展示。

星宇航空引進的單走道飛機A321neo共13架，預定今年全部到位；廣體客機部分，8架A330neo今年交4架，明年再交4架；A350今年交2架，其餘16架在未來2到3年交付，屆時星宇航空機隊規模將達39架。

另外，因應首架A350-900即將於本月底抵台，10月24日起正式發售「A350XWB飛行夾克」，沿用上款大受好評的厚磅數材質，搭配曜石灰藍色。即日起在星宇小舖實體門市提供現場試穿服務。

星宇首架A350預定29日抵台灣　台北旅展開箱奢華頭等艙

星宇首架A350於10/29抵台灣　ITF台北旅展開箱超奢華、限量4個頭等艙位

「A350XWB飛行夾克」沿用大受好評的厚磅數材質，並選用『Obsidian Blue 曜石灰藍x暖陽橙』對比配色。（取自星宇航空臉書）
星宇航空

相關新聞

台灣星宇航空增資•10大股東名單出爐　邊境將解封•「等你」搶頭香　
台灣星宇航空增資•10大股東名單出爐　邊境將解封•「等你」搶頭香　
2022/09/22 16:35
〈財經主筆室〉星宇航空即將登錄興櫃交易　K董不一樣的天空讓人期待！
〈財經主筆室〉星宇航空即將登錄興櫃交易　K董不一樣的天空讓人期待！
2022/09/20 09:05
看好疫後東北亞市場　台灣星宇航空首度招募48名日本籍客艙組員
看好疫後東北亞市場　台灣星宇航空首度招募48名日本籍客艙組員
2022/07/05 14:18
星宇購入台灣首架A330neo航機抵台！ 5月開航新加坡等亞洲重點城市
星宇購入台灣首架A330neo航機抵台！ 5月開航新加坡等亞洲重點城市
2022/02/19 20:37
〈財經主筆室〉星宇開航不到2年被要求增資•未上市盤商開價8元搶　是為哪樁？
〈財經主筆室〉星宇開航不到2年被要求增資•未上市盤商開價8元搶　是為哪樁？
2021/12/20 10:23

更新時間 : 2022-10-25 16:52 GMT+08:00

最受歡迎

2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
快打開台北通　熊好券2.0中獎名單出爐　10/25下午起使用　饗購券中獎率最高
快打開台北通　熊好券2.0中獎名單出爐　10/25下午起使用　饗購券中獎率最高
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
20大【中共最新權力核心】習近平等7人領導班子　23日中午亮相
20大【中共最新權力核心】習近平等7人領導班子　23日中午亮相
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
【懶人包】台北熊好券2.0開放登記囉！上萬張住宿券、饗購券等6大優惠等你拿 24日截止
【懶人包】台北熊好券2.0開放登記囉！上萬張住宿券、饗購券等6大優惠等你拿 24日截止
中共20大閉幕 總理李克強出局 習家軍勢力抬頭 胡錦濤「被離場」滿臉問號
中共20大閉幕 總理李克強出局 習家軍勢力抬頭 胡錦濤「被離場」滿臉問號
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
【週末旅遊好去處】佐登妮絲堡試營運剩1週！將辦萬聖節嘉年華 下月恢復原票價
【週末旅遊好去處】佐登妮絲堡試營運剩1週！將辦萬聖節嘉年華 下月恢復原票價
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」