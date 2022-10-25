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漫威電影《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》首支預告曝光！超強卡司、台灣上映時間搶先看！

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/25 15:09
《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》劇照。(圖/迪士尼影業)   

《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》劇照。(圖/迪士尼影業)   

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》將於2023年2月農曆新年過後開春全台大銀幕登場，首支預告及海報於全球同步亮相！

《蟻人》前兩集全球票房分別超過五億及六億美元，第三集由保羅路德與伊凡潔琳莉莉再度領銜主演，「黃蜂女科學家老爸」麥克道格拉斯和「第一代黃蜂女」蜜雪兒菲佛也應聲歸隊，長大成為亭亭玉立青少女的「蟻人女兒」由新加入的亮麗新秀凱瑟琳紐頓飾演，再度由派頓瑞德執導。

《蟻人》系列的主角們上回出現時為三年多前的《復仇者聯盟：終局之戰》，《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》首支預告以延續前兩集的幽默風格開場，蟻人史考特一貫自嘲幽默的風格，認為有前科的他怎麼樣也不該是復仇者聯盟的料，更翻出常被誤認為蜘蛛人的糗事，接著揭曉蟻人女兒凱西已經長大成為亭亭玉立的青少女，而且還繼承父親系統工程師衣缽，聰明絕頂具有科學家頭腦、發明能夠更便捷通往量子領域的「量子衛星」，卻未料把自己和所有家人傳送進去！形同高科技外星世界的量子領域，是一個人類所知宇宙底下的神秘宇宙，在那裡等著他們的，竟為於第四階段影集《洛基》短暫壓軸現身的征服者康，並提供把他們送回地球的「交換條件」。

漫威電影《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》首支預告曝光！超強卡司、台灣上映時間搶先看！
劇照。(圖/迪士尼影業)

漫威電影《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》首支預告曝光！超強卡司、台灣上映時間搶先看！
劇照。(圖/迪士尼影業)

本片卡司原班人馬再度聚首，獨特兼具偶像派小生與王牌笑匠身分、並曾被時人雜誌選為地表最性感男人的「凍齡熟男」保羅路德，再以絕佳喜感飾演蟻人，《LOST檔案》與《哈比人》當紅女星伊凡潔琳莉莉再度與他完美搭配化身黃蜂女荷普，資深金獎影帝麥克道格拉斯再度飾演黃蜂女老爸、前神盾局科學家皮姆博士，蜜雪兒菲佛再度飾演皮姆妻子兼第一代黃蜂女珍娜，在熱門影集《美麗心計》與恐怖喜劇《換人殺砍砍》中表現傑出的亮麗新秀女星凱瑟琳紐頓加入飾演長大後的蟻人女兒凱西，而令人矚目的大反派「征服者康」則找來強納森梅傑斯。

締造前兩集超乎預期票房佳績的導演派頓瑞德章再度執導，他以青春校園愛情喜劇《魅力四射》出道後遂成票房名導，長達20年間作品雖量少質精，延續喜劇長才的《同床異夢》與《沒問題先生》仍接連創下全球破億傲人票房成績，在毅然決然轉戰電視長達七年後，才又以《蟻人》系列重返影壇，並再度奠定億萬票房導演的地位。


前導預告

漫威電影《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》首支預告曝光！超強卡司、台灣上映時間搶先看！
前導英文海報。(圖/迪士尼影業)
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更新時間 : 2022-10-25 15:20 GMT+08:00

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