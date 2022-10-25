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台灣本土+39,148/死亡+42 與上周二相比降低12.7% 各地疫情均有往下趨勢

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/25 14:20
台灣本土+39,148/死亡+42 與上周二相比降低12.7% 各地疫情均有往下趨勢

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增39,203例COVID-19確定病例，分別為39,148例本土個案及55例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。

指揮中心發言人莊人祥表示，每周二和三是疫情的高點，但今日新增數與上周二相比減少5698例，降低12.7%，除了金門外，各地疫情皆有往下的趨勢。

指揮中心表示，今日新增之39,148例本土病例，為18,048例男性、21,083例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(6,582例)，臺中市(5,317例)，高雄市(4,811例)，臺北市(3,723例)，臺南市(3,670例)，桃園市(3,403例)。

指揮中心指出，今日新增42例本土病例死亡個案，為21例男性、21例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、33例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月16日至10月22日，死亡日期介於6月6日至10月22日。

台灣本土+39,148/死亡+42 與上周二相比降低12.7% 各地疫情均有往下趨勢台灣本土+39,148/死亡+42 與上周二相比降低12.7% 各地疫情均有往下趨勢

指揮中心說明，今日新增55例境外移入個案中，為35例男性、20例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自新加坡(2例)，日本、荷蘭、韓國、泰國及菲律賓(各1例)移入，另48例感染國家調查中。入境日期介於今年9月25日至10月23日。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,515,630例確診，分別為36,124例境外移入、7,479,452例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計12,427例COVID-19死亡病例，其中12,410例本土，另17例為境外移入。

台灣本土+39,148/死亡+42 與上周二相比降低12.7% 各地疫情均有往下趨勢
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更新時間 : 2022-10-25 15:20 GMT+08:00

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