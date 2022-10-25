2022台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」搞怪登場　10/29、30拿糖果、闖關再抽 iphone14、任天堂！

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）萬聖節想好去哪搗蛋了嗎？帶著小小孩不方便踩街、遊行？快來台北市兒童新樂園舉辦的「2022萬聖變裝點心趴」，只要身上穿戴萬聖節元素飾品或裝扮到園區，即享免費入園優惠，不只讓小朋友領糖果點心領得開心，爸爸媽媽陪著小朋友完成集章，還有機會抽中最新的 IPHONE14 、空氣清淨機、冰箱等多項大獎。

Happy Halloween！俏皮巫婆、搞怪吸血鬼、威猛大獅子、可愛小南瓜等，準備好萬聖節造型了嗎？兒童新樂園表示，今年的「2022萬聖變裝點心趴」自10月29日至30日上午9時至下午6時止，大小朋友們只要身上穿戴萬聖節元素飾品或裝扮到園區，即享免費入園優惠，邀請大家「假鬼假怪」同樂。

活動期間內，12歲（含）以下小朋友，入園時即可於大門入口處領取限量「集章抽獎券」及「萬聖變裝點心包專屬袋」各1份(每日數量各1500份，每日上午9時將發送800份，13時再發送700份，發完為止)。小朋友可持集點卡及專屬袋至園內各關卡闖關領取澎派點心。

只有吃糖果、點心還不夠嗎？喜歡更多挑戰的小朋友則可以持集點卡於指定攤位進行免費闖關，闖完關即可領取每關專屬點心小禮物。完成闖關、集滿章戳，還可以參加園區抽獎活動，豐富獎品如手機iphone14、任天堂Switch Lite、冰箱、空氣清淨機等共計20項好禮，總價值超過11萬元，得獎名單將於10月31日於兒童新樂園粉絲專頁抽出。