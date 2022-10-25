Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

2022台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」搞怪登場　10/29、30拿糖果、闖關再抽 iphone14、任天堂！

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/25 12:16
台北市兒童新樂園舉辦「2022萬聖變裝點心趴」，只要身上穿戴萬聖節元素飾品或裝扮到園區，即享免費入園優惠 。（兒童新樂園提供）

台北市兒童新樂園舉辦「2022萬聖變裝點心趴」，只要身上穿戴萬聖節元素飾品或裝扮到園區，即享免費入園優惠 。（兒童新樂園提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）萬聖節想好去哪搗蛋了嗎？帶著小小孩不方便踩街、遊行？快來台北市兒童新樂園舉辦的「2022萬聖變裝點心趴」，只要身上穿戴萬聖節元素飾品或裝扮到園區，即享免費入園優惠，不只讓小朋友領糖果點心領得開心，爸爸媽媽陪著小朋友完成集章，還有機會抽中最新的 IPHONE14 、空氣清淨機、冰箱等多項大獎。

Happy Halloween！俏皮巫婆、搞怪吸血鬼、威猛大獅子、可愛小南瓜等，準備好萬聖節造型了嗎？兒童新樂園表示，今年的「2022萬聖變裝點心趴」自10月29日至30日上午9時至下午6時止，大小朋友們只要身上穿戴萬聖節元素飾品或裝扮到園區，即享免費入園優惠，邀請大家「假鬼假怪」同樂。

2022台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」搞怪登場　10/29、30拿糖果、闖關再抽 iphone14、任天堂！

活動期間內，12歲（含）以下小朋友，入園時即可於大門入口處領取限量「集章抽獎券」及「萬聖變裝點心包專屬袋」各1份(每日數量各1500份，每日上午9時將發送800份，13時再發送700份，發完為止)。小朋友可持集點卡及專屬袋至園內各關卡闖關領取澎派點心。
只有吃糖果、點心還不夠嗎？喜歡更多挑戰的小朋友則可以持集點卡於指定攤位進行免費闖關，闖完關即可領取每關專屬點心小禮物。完成闖關、集滿章戳，還可以參加園區抽獎活動，豐富獎品如手機iphone14、任天堂Switch Lite、冰箱、空氣清淨機等共計20項好禮，總價值超過11萬元，得獎名單將於10月31日於兒童新樂園粉絲專頁抽出。
2022台北兒童新樂園「萬聖變裝點心趴」搞怪登場　10/29、30拿糖果、闖關再抽 iphone14、任天堂！
台北兒童新樂園
萬聖節
士林
台北

相關新聞

出席「台北國際藝術博覽會」 賴清德肯定台灣藝術產業界努力
出席「台北國際藝術博覽會」 賴清德肯定台灣藝術產業界努力
2022/10/23 13:58
日治時代風月場 「青雲閣」獲新生 台北華麗開幕
日治時代風月場 「青雲閣」獲新生 台北華麗開幕
2022/10/22 16:30
【週末旅遊好去處】佐登妮絲堡試營運剩1週！將辦萬聖節嘉年華 下月恢復原票價
【週末旅遊好去處】佐登妮絲堡試營運剩1週！將辦萬聖節嘉年華 下月恢復原票價
2022/10/22 10:29
北捷中山站大改造！台灣設計研究院導入減法設計　簡化資訊便利旅客操作
北捷中山站大改造！台灣設計研究院導入減法設計　簡化資訊便利旅客操作
2022/10/20 10:31
台北萬華幫派尋仇傳槍響 槍手自戕、員警中槍
台北萬華幫派尋仇傳槍響 槍手自戕、員警中槍
2022/10/19 23:09

更新時間 : 2022-10-25 13:48 GMT+08:00

最受歡迎

2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
快打開台北通　熊好券2.0中獎名單出爐　10/25下午起使用　饗購券中獎率最高
快打開台北通　熊好券2.0中獎名單出爐　10/25下午起使用　饗購券中獎率最高
20大【中共最新權力核心】習近平等7人領導班子　23日中午亮相
20大【中共最新權力核心】習近平等7人領導班子　23日中午亮相
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
中共20大閉幕 總理李克強出局 習家軍勢力抬頭 胡錦濤「被離場」滿臉問號
中共20大閉幕 總理李克強出局 習家軍勢力抬頭 胡錦濤「被離場」滿臉問號
【週末旅遊好去處】佐登妮絲堡試營運剩1週！將辦萬聖節嘉年華 下月恢復原票價
【週末旅遊好去處】佐登妮絲堡試營運剩1週！將辦萬聖節嘉年華 下月恢復原票價
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?