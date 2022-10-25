世界民主運動大會今登場 蔡英文：台灣從不迴避而是迎頭面對威權挑戰

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）世界民主運動全球大會今（25）日於台北登場，2021年諾貝爾和平獎得主瑞薩獲邀為開幕嘉賓，總統蔡英文則在致詞時表示，台灣從不迴避而是迎頭面對威權挑戰，對抗試圖破壞得來不易民主的勢力。盼未來與全世界的民主人士共同強化民主韌性，捍衛共同的價值觀，重振符合國際社會利益的民主聯盟。

第11屆世界民主運動（World Movement for Democracy）全球大會為台灣在10月13日邊境解封之後，第一個舉辦的國際重量級民主交流會議。大會於25日到27日在台北盛大舉行，逾70國、300餘名政要、學者、民運領袖共襄盛舉，包括世界民主運動會執委會主席瑞薩（Maria Ressa），美國國家民主基金會主席沃拉克（Kenneth Wollack）、美國國家民主基金會會長兼執行長威爾遜（Damon Wilson）、立法院長暨台灣民主基金會董事長游錫堃、外交部長暨台灣民主基金會副董事長吳釗燮、台灣青年民主協會理事長張育萌。

蔡英文指出，當前是民主運動在冷戰後遭受最大挑戰的時刻，俄羅斯無端入侵烏克蘭，正是證明威權政權將不惜一切代價實現其擴張主義的實例。台灣同樣也不斷遭受來自中國各式文攻武嚇，意圖動搖台灣的民主信心。

蔡英文強調，台灣從未迴避，而是迎頭面對來自威權干預的挑戰，在台灣，民主不只是團結人民的基本價值，也是因應重大挑戰的重要資產。

提及公民社會及青年投票，蔡英文表示，公民社會是推進我們民主發展的動力，它是積極動員且有效制衡政府的一股力量。展望未來，我們還須確保賦予年輕人權力以為此行動做出貢獻。她也相信本屆大會，以及青年參與的各相關會議，將有助激發年輕一代的意識及行動。

蔡英文還表示，我們都要繼續努力，威權政權帶來的挑戰為全世界的民主人士敲響了重要的警鐘。儘管艱鉅的挑戰依然存在，我們仍須共同努力，強化我們的韌性並捍衛共同的價值觀。