德國人權團前進外交部、行政院　海特：盼學習台灣捍衛自由民主的精神

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）德國國會人權委員會議員海特（ Peter Heidt）率跨黨派訪團訪台，於24日與行政院發言人羅秉成見面交流，並於晚間接受外交部長吳釗燮款宴。海特強調，台灣與德國共享民主與人權價值，面對威權主義持續擴張， 雙方必須持續深化合作夥伴關係，增進民主韌性與團結， 才能捍衛自由民主的生活方式。

德國人權訪團於23日至26日訪問台灣，原訂於24日接見訪團的行政院長蘇貞昌因確診新冠肺炎，改由發言人羅秉成接待訪團。

羅秉成指出，台灣曾經歷全世界最久、 長達38年的戒嚴時期，在這數十年的民主化過程中，不斷以人權立國自我期許，而人權立國不僅是我國施政的重要價值， 更是台灣與包括德國在內的世界民主國家能夠成為價值理念夥伴的最 重要關鍵。

羅秉成表示，今（2 022）年適逢台灣人權發展的「大年」，除了有5部國際人權公約 國家報告進行國際審查外，我國亦提出首部「國家人權行動計畫」 及「漁業與人權行動計畫」，並在最高行政機關行政院成立「 人權及轉型正義處」， 負責研議及推動我國人權政策及轉型正義事務。

羅秉成盼藉由此次會晤機會，汲取德國轉型正義經驗， 使臺灣轉型正義做得更好。

海特致詞時提及，台灣與德國在歷史上有若干共同點，因此在轉型正義方面，兩國定能互相交流與學習。台灣與德國在貿易、經濟、科學、 法學及文化等各種領域已有密切合作，同時台灣在數位化領域方面， 亦有先進進展，盼雙邊能相互交流與學習， 同時期待未來台灣與歐盟能簽署自由貿易協定， 進一步讓雙方互利互惠。

海特也表示，訪台除期盼能深化台德關係外，同時也要讓德國、台灣人民以及中國瞭解，台德雙方的合作關係至關重要。

海特認為，獨裁或專制政府與民主自由政府之間因為信奉不同的制度與理念價值 ，因此存在制度性競爭，台灣處於制度性競爭的最前線， 面臨對岸中國專制政府的各種威嚇， 而甫結束的中國共產黨第二十次全國代表大會， 更是證明中國對於全世界是深具威脅性的專制政府；同時，今年2月 24日歐洲亦爆發專制政府俄國侵略烏克蘭戰爭，殷鑑不遠。因此， 訪團此行除了希望進一步瞭解台灣的處境， 也至盼能學習臺灣捍衛自由民主的精神， 透過同為民主陣營的國家互相合作，才能應對中國的崛起， 並在制度性競爭中獲得勝利。

海特一行6人晚間也接受外交部長吳釗燮的款待，吳釗燮表示，台德近年來關係愈趨堅實， 雙方在各領域交流合作持續深化，台德作為國際民主夥伴， 持續在國際社會提倡人權保障， 並共同關心在烏俄戰火下的烏克蘭人民。 台灣將與德國等理念相近夥伴進一步合作， 堅守自由民主與人權價值，增進彼此團結， 對抗全球威權主義侵略與擴張。

吳釗燮也強調，過去數十年台灣經歷巨大轉變， 台灣人民用汗水與血淚奮鬥不懈，最終獲得自由民主。台灣人民深刻體認， 尊重人權價值與法治精神是捍衛自由與尊嚴生活的重要關鍵； 民主自由與人權價值已深植在台灣人民的血液裡。

海特則表示，訪團參訪我國國家人權博物館， 與人權非政府組織就諸多人權議題座談交流， 感受到台灣人民的熱情好客及對自由人權的堅定信仰， 令人印象深刻並深表敬佩。

海特更進一步指出， 民主國家不能將自由民主視為理所當然， 台灣與德國共享民主與人權價值，面對威權主義持續擴張， 雙方必須持續深化合作夥伴關係，增進民主韌性與團結， 才能捍衛自由民主的生活方式。