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日劇女神松隆子「Q：歌舞伎之夜」25日台灣首演　售票打破兩廳院35年紀錄

➤由日本鬼才導演野田秀樹自編自導自演的舞台劇「Q：歌舞伎之夜」25日將在台首演，第一次來台演出的松隆子也難掩興奮。➤全劇由松隆子、上川隆也、廣瀨鈴及志尊淳4人主演，也找來竹中直人、羽野晶紀等資深實力派演員參與，備受台灣觀眾期待。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/25 11:23
日本導演野田秀樹自編自導自演的舞台劇「Q：歌舞伎之夜」將在台首演，24日開放媒體捕捉精彩片段，日劇女神松隆子（後）等實力派演員參與，備受...

日本導演野田秀樹自編自導自演的舞台劇「Q：歌舞伎之夜」將在台首演，24日開放媒體捕捉精彩片段，日劇女神松隆子（後）等實力派演員參與，備受...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）日劇女神松隆子來了！由日本鬼才導演野田秀樹自編自導自演的舞台劇「Q：歌舞伎之夜」25日將在台首演，售票打破兩廳院35年紀錄，第一次來台演出的松隆子也難掩興奮。

日劇女神松隆子「Q：歌舞伎之夜」25日台灣首演　售票打破兩廳院35年紀錄

圖/中央社

「Q：歌舞伎之夜」劇組24日提前開放媒體捕捉精彩片段，也讓劇中精彩畫面搶先曝光。全劇由松隆子、上川隆也、廣瀨鈴及志尊淳4人主演，也找來竹中直人、羽野晶紀等資深實力派演員參與，備受台灣觀眾期待，更創下兩廳院35年來最快銷售速度，開賣瞬間1萬3000人同時上線搶票，不到24小時近萬張票券完售。

松隆子透過劇組分享，第一次來台灣演出，心情非常興奮，希望與觀眾在劇場共同度過美好時光，看到觀眾漸漸回流非常開心，觀眾的存在才讓表演產生意義。

廣瀨鈴第一次的舞台劇演出便是獻給「Q：歌舞伎之夜」，更因此劇獲得第54屆紀伊國屋演劇賞個人大獎，成為創此佳績的最年輕演員。廣瀨鈴透露這也是她第一次造訪台灣，非常期待在不同國家演出時感受觀眾們的不同反應。

「Q：歌舞伎之夜」以英國Queen皇后合唱團專輯「歌劇之夜」為創作靈感，將日本平安時代「源平合戰」的源賴朝和平清盛之爭，呼應「羅密歐與茱麗葉」中凱普萊特和蒙太古故事，導演設定2名男主女角若是活下來了，他們回到過去要如何翻轉命運。導演野田秀樹也想引發大家思考，「羅密歐與茱麗葉死去後這世界就真的沒有戰爭了嗎？」

野田秀樹期待來到台灣，他表示，台灣有非常優質的觀眾，直到現在都還印象深刻。他還提到2020年在台灣演出「滾啦」期間，因迷路受到一對情侶幫助帶路，親切熱心的協助讓他大呼這是有生以來遇到最親切的人，至今印象深刻，甚至想邀請他們來看演出。

獲得第27屆日本讀賣演劇大賞最優秀作品大賞「Q：歌舞伎之夜」，演出團隊今年歷經東京、倫敦、大阪60多場演出，台北是今年國際巡演最後一站，將於25日至30日於國家戲劇院演出8場。

更多資訊: 請見兩廳院官網

日劇女神松隆子「Q：歌舞伎之夜」25日台灣首演　售票打破兩廳院35年紀錄

日劇女神松隆子「Q：歌舞伎之夜」25日台灣首演　售票打破兩廳院35年紀錄圖/中央社
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Q：歌舞伎之夜
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羅密歐
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更新時間 : 2022-10-25 12:17 GMT+08:00

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