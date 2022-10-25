逾167萬人登記　台北熊好券2.0今上午10時抽獎10/25起開始使用　饗購券中獎率最高

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台北熊好券2.0於10月18日開放登記，截至昨（24）日18時截止登記，共計167萬7,832人完成線上登記，熊好券2.0訂於今（25）日上午10時辦理公開線上抽獎。

台北市政府秘書長陳志銘表示，熊好券2.0已刷新熊好券1.0第二波的登記總數（156萬1,219人），票券包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券及農好券共6種，本次登記人數最多的券種分別為饗購券與市集券，而最難抽中的券種分別為住宿券與市集券。

券種 饗購券 住宿券 市集券 藝文券 運動券 農好券 提供份數 480000 23000 73000 40000 40000 40000 登記數量 1390987 510774 856847 315967 137773 134353 中籤率 35% 5% 9% 13% 29% 30%

陳志銘說，完成登記的民眾可於今日下午打開台北通APP查看是否中獎，如有中獎即可持電子票券消費使用，使用期間自111年10月25日至111年12月18日24時止，票券面額除住宿券500元外，其餘5種票券面額均為100元。

熊好券2.0已刷新熊好券1.0第2波的登記總數（156萬1219人），本次登記人數最多的券種分別為饗購券與市集券，平均中獎率不到50%，部分票券中獎率更是低於10%。（台北市政府提供。）

逾167萬人登記 台北熊好券2.0今上午10時抽獎 饗購券中獎率最高