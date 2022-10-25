逾167萬人登記　台北熊好券2.0今上午10時抽獎10/25起開始使用　饗購券中獎率最高

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）台北熊好券2.0於10月18日開放登記，截至昨（24）日18時截止登記，共計167萬7,832人完成線上登記，熊好券2.0訂於今（25）日上午10時辦理公開線上抽獎。
台北市政府秘書長陳志銘表示，熊好券2.0已刷新熊好券1.0第二波的登記總數（156萬1,219人），票券包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券及農好券共6種，本次登記人數最多的券種分別為饗購券與市集券，而最難抽中的券種分別為住宿券與市集券。
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券種
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饗購券
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住宿券
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市集券
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藝文券
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運動券
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農好券
|提供份數
|480000
|23000
|73000
|40000
|40000
|40000
|登記數量
|1390987
|510774
|856847
|315967
|137773
|134353
|中籤率
|35%
|5%
|9%
|13%
|29%
|30%
陳志銘說，完成登記的民眾可於今日下午打開台北通APP查看是否中獎，如有中獎即可持電子票券消費使用，使用期間自111年10月25日至111年12月18日24時止，票券面額除住宿券500元外，其餘5種票券面額均為100元。
熊好券2.0已刷新熊好券1.0第2波的登記總數（156萬1219人），本次登記人數最多的券種分別為饗購券與市集券，平均中獎率不到50%，部分票券中獎率更是低於10%。（台北市政府提供。）