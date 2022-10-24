中國直播天王天后踩政治紅線「被低調」阿里巴巴雙11還能帶貨拚業績嗎？

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）一年一度的阿里巴巴雙十一（雙11）購物祭即將到來，今年直播帶貨天王天后恐怕首度缺席，市場正觀望，沒了知名網紅的加持，將對這中國最大網路血拚活動，造成多大衝擊。

雙11從11月11日的光棍節狂歡網購活動，擴大成兩周慶典，會在淘寶與天貓銷售平台進行七天的預購活動，讓摩拳擦掌的消費者下單，之後再以優惠價格買下商品。

根據路透，這幾年來，預購活動主要由兩位扛霸子引領風騷－口紅一哥李佳琦（Austin Li）與網紅帶貨女王薇婭（本名黃薇，Viya）。二位明星直播主魅力無法擋，從口紅到火箭發射器，什麼都賣，什麼都不奇怪。光是去年，二人首日就帶出189億元人民幣（新台幣842億元）銷售額的亮眼成績，占了整個購物節5,403億人民幣銷售額的3.5%。

然而，這兩位網紅，一個踩到中共政治紅線，一個鬧出逃稅風波，今年似乎不會打頭陣參與叫賣直播，預購前景令阿里巴巴惴惴不安。

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李佳琦今年六四前夕疑因一場敏感的「坦克冰淇淋」直播秀，遭審查斷訊、被消失，好長一段時間銷聲匿跡，直到9月才浮出水面。今年阿里巴巴的行銷活動，並未如過往大打李佳琦招牌，異常低調，且拒絕就李是否會參與活動置評。薇婭則是於去年12月因逃漏稅，被重罰令人瞠目結舌的13.41億人民幣罰金，一夕之間消失在社群媒體與直播圈，迄未復出。

在李佳琦、薇婭所向披靡的時代，是撐起「淘寶直播」（Taobao Live）流量的兩根柱子，讓平台上數千名直播帶貨主盡失顏色。隨著二人淌入渾水，今年怕是難現榮景。

況且，就行銷角度而言，愈來愈多廠商也開始思考採用明星直播主推銷的優劣，畢竟靠這種直播主帶來的消費者，往往是為了名氣而來，難以勾勒出真實消費者族群的樣貌，且混淆流量運算工作，無助品牌行銷規劃。

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中國直播主薇婭（左）、李佳琦（圖／路透）