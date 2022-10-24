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日本不承認高端疫苗 高端宣布10/28起供赴日民眾PCR檢驗服務

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/24 20:31
高端疫苗  

高端疫苗   (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由於日本尚未認可高端疫苗，接種此牌的國人若欲赴日，必須檢附檢附PCR陰性證明，影響出國權益，為此高端疫苗今（24）日晚間宣布，年底前免費提供這類民眾赴日PCR檢測服務，負起企業社會責任。

依日本現行防疫規定，入境者須打滿三劑WHO列入緊急使用清單（EUL）之疫苗或檢附PCR陰性證明。高端表示，除了指揮中心宣布的補打疫苗措施，該公司也將與全國北、中、南各一家醫療院所合作，自本週五（10/28）起至年底，免費提供PCR檢測。

高端說明，迄今，台灣共核准五項新冠疫苗上市施打，累計全國疫苗接種總人次約6,300萬，其中高端新冠疫苗接種人次約306萬。根據指揮中心推估，12月底前全國約有8萬人前往日本，以高端疫苗接種人次比例占4.9%估計，其規劃了足夠檢測量能，並將視實際使用需求狀況增加服務據點。相關作業方式及地點，近期將公佈於公司網站。

高端表示，高端新冠疫苗屬於副作用極低的次單位蛋白疫苗，迄今已執行多項臨床前及9項臨床研究，公開發表16篇論文，其中通過同儕審查發表於國際性期刊的論文10篇，安全性及有效性受到國際專家肯定。

然而，由於台灣非WHO會員國，列入疫苗緊急使用清單（EUL）須有WHO認可的藥監機關支持，因此該公司除了向澳洲藥監主管機關（TGA）申請澳洲緊急使用許可外，並透過TGA協助，已正式向WHO提出申請。
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