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台灣副總統賴清德11月出訪促觀光 帛琉總統親自導覽景點

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/24 20:11
2022年3月惠恕仁訪台與賴清德及帛琉在台學生合影

2022年3月惠恕仁訪台與賴清德及帛琉在台學生合影 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）總統府今（24）日宣布，副總統賴清德將於11月1日至3日率團訪問我國友邦帛琉，展開3天2夜的「帛旅專案」，促進雙邊觀光合作。

總統府發指出，以豐富觀光資源聞名全球的友邦帛琉素，受COVID-19疫情嚴重影響。帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）本月初來台，向我方表達了後疫情時代深化雙邊觀光交流的盼望，並邀請總統在英文親赴觀光。

然而，當前國際及國內政經局勢瞬息萬變，總統必須留在台灣，維持國政運作順暢，並應對區域及全球局勢的各項挑戰。因此，為了展現對台帛關係的重視，並正面回應惠恕仁期待，蔡英文特別指派賴清德率團訪問帛琉。

此行將是行程滿滿。賴1日抵達後，先拜會惠恕仁，之後參加「新都道路工程動土典禮」及前往我駐帛琉技術團農場，視察推廣農業合作的成果。晚間將赴惠恕仁主持的晚宴。

第2天行程主要是要促進帛琉觀光。惠恕仁將為訪團親自導覽世界知名、且為聯合國教科文組織所核定的世界遺產「洛克群島」。晚間賴副總統將主持我國答宴。

第3天行程安排二個見證儀式，首先是見證新光吳火獅紀念醫院與帛琉共和國衛生部「遠距醫療中心」的揭幕儀式，並將至帛琉棒球場見證「臺灣國際棒球發展協會」捐贈帛琉棒球大聯盟棒球物資儀式。

根據總統府，訪團這次也將帶領我國超過30名、來自全國各縣市旅行公會和觀光旅遊業者。另外，老爺集團在帛琉投資成立「帛琉老爺酒店」，不僅是帛琉最富盛名的五星級渡假村，也是我國民間在帛琉的重要投資案，老爺集團林清波總裁這次也將隨團出訪。

自11月16日起，我國將重啟台帛定期航班，恢復兩國人民的互訪與交流。
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更新時間 : 2022-10-24 21:01 GMT+08:00

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