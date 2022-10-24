富邦金控植樹復育志工日　攜手員工Run For Green

富邦金控致力實踐企業社會責任，並以永續經營為使命，自2021年發起「Run For Green」ESG倡議計畫，期許5年內為台灣種下10萬棵樹，計畫推行將屆滿一年已達成約73%種樹目標。富邦金控也攜手志工共同Run For Green，今年陸續舉辦七場植樹復育志工活動，10月22日由富邦金控總經理韓蔚廷率領員工擔任植樹復育志工，於萬里核電廠附近海岸線進行植樹與復育，共同為台灣生態復育盡一份力。
富邦金控2021年提出「Run For Green」ESG倡議計畫，攜手七縣市政府(新北/桃園/台中/彰化/台南/高雄/花蓮)共同合作植樹，除邀請多位縣市首長擔任Run For Green推廣大使，拍攝「Run For Green城市永續願景」環境倡議影片，號召民眾關注減碳議題，達成淨零目標，同時結合馬拉松賽事的高人氣，承諾跑者只要參與包含臺北馬拉松等四大馬拉松，賽程累積達40公里，富邦金控就為跑者種下一顆樹。計畫上線屆滿一週年，累積種下7萬3千棵樹。
富邦金控總經理韓蔚廷表示，為擴大推動Run For Green，富邦金控今年特別於全台灣五縣市舉辦七場植樹復育志工日，號召員工及志工共同植樹、關注台灣生態復育議題。富邦Run For Green以生態復育為理念，在各植樹地點均與專家學者、植樹團體評估考量環境及樹種差異，嚴謹選擇植入樹種，才能真正達到為台灣海岸造林，守護綠色邊防及海岸生物多樣性的目標。
10月22日富邦金控於萬里核電廠附近海岸線進行的植樹復育志工日，富邦金控即是與慈心基金會合作，考量因東北角海岸長期受到強勁東北季風、飛沙、海潮、鹽分等侵襲，選擇種植黃槿、林投、海檬果、水黃皮等海岸林，期盼守護當地海岸線。
除了持續在全台七縣市植樹場域為台灣海岸種樹，今年富邦金控更進一步推出「富邦永續森林遊戲」，於9月中至12月31日祭出多項「綠色」大獎號召民眾線上也能共同Run For Green，目前已吸引超過2.5萬人參加，從線下實體馬拉松到線上互動遊戲，全面邀請民眾響應永續生活。
展望未來，富邦金控將持續透過「Run For Green」ESG倡議計畫，發揮企業影響力，朝2050淨零台灣目標全力衝刺，實踐永續作為，以正向力量成就地球美好未來可能！
10月22日富邦金控於萬里核電廠附近海岸線進行植樹復育志工日，守護當地海岸線。（照片來源：富邦金控提供）
富邦金控今年特別於全台灣五縣市舉辦七場植樹復育志工日，號召員工及志工共同植樹、關注台灣生態復育議題。（照片來源：富邦金控提供）