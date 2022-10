富邦金控植樹復育志工日　攜手員工Run For Green

富邦金控致力實踐企業社會責任,並以永續經營為使命,自2021 年發起「Run For Green」ESG倡議計畫,期許5年內為台灣種下10萬棵樹, 計畫推行將屆滿一年已達成約73%種樹目標。 富邦金控也攜手志工共同Run For Green,今年陸續舉辦七場植樹復育志工活動,10月22日由 富邦金控總經理韓蔚廷率領員工擔任植樹復育志工, 於萬里核電廠附近海岸線進行植樹與復育, 共同為台灣生態復育盡一份力。

富邦金控2021年提出「Run For Green」ESG倡議計畫,攜手七縣市政府(新北/桃園/台中 /彰化/台南/高雄/花蓮)共同合作植樹, 除邀請多位縣市首長擔任Run For Green推廣大使,拍攝「Run For Green城市永續願景」環境倡議影片,號召民眾關注減碳議題, 達成淨零目標,同時結合馬拉松賽事的高人氣, 承諾跑者只要參與包含臺北馬拉松等四大馬拉松,賽程累積達40公 里,富邦金控就為跑者種下一顆樹。計畫上線屆滿一週年,累積種下 7萬3千棵樹。

富邦金控總經理韓蔚廷表示,為擴大推動Run For Green, 富邦金控今年特別於全台灣五縣市舉辦七場植樹復育志工日, 號召員工及志工共同植樹、關注台灣生態復育議題。富邦Run For Green以生態復育為理念,在各植樹地點均與專家學者、 植樹團體評估考量環境及樹種差異,嚴謹選擇植入樹種, 才能真正達到為台灣海岸造林, 守護綠色邊防及海岸生物多樣性的目標。

10月22日富邦金控於萬里核電廠附近海岸線進行的植樹復育志工 日,富邦金控即是與慈心基金會合作, 考量因東北角海岸長期受到強勁東北季風、飛沙、海潮、 鹽分等侵襲,選擇種植黃槿、林投、海檬果、水黃皮等海岸林, 期盼守護當地海岸線。

除了持續在全台七縣市植樹場域為台灣海岸種樹, 今年富邦金控更進一步推出「富邦永續森林遊戲」,於9月中至12 月31日祭出多項「綠色」大獎號召民眾線上也能共同Run For Green,目前已吸引超過2.5萬人參加, 從線下實體馬拉松到線上互動遊戲,全面邀請民眾響應永續生活。

展望未來,富邦金控將持續透過「Run For Green」ESG倡議計畫,發揮企業影響力,朝2050淨零台 灣目標全力衝刺,實踐永續作為, 以正向力量成就地球美好未來可能!

10月22日富邦金控於萬里核電廠附近海岸線進行植樹復育志工日,守護當地海岸線。(照片來源:富邦金控提供)

富邦金控今年特別於全台灣五縣市舉辦七場植樹復育志工日,號召員工及志工共同植樹、關注台灣生態復育議題。(照片來源:富邦金控提供)