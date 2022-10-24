中華電信HiNet光世代高速寬頻有感升級用戶數持續成長

中華電信HiNet光世代家用高速寬頻網路，以500Mbps搭 配上傳速率250Mbps提供優於業界的網路品質， 於六月底推出有感升級優惠方案，獲得消費者熱烈迴響，統計迄今3 00M(含)以上用戶數截至第三季相較去(2021)年同期成長44%，50 0M(含)以上用戶數成長240%。 為滿足消費者透過高速網路享受影視娛樂的高品質服務，再推出Hi Net光世代500M/250M，搭配精彩影視服務的「MOD家 速方案」，月繳1,199元帶你輕鬆升級暢快飆速的觀影饗宴， 與家人、朋友同享2022世足64場賽事精彩直播！

為響應政府「智慧國家方案」， 中華電信持續推動寬頻網路基礎建設、加速光纖（FTTH） 網路覆蓋率，今年（2022）光纖覆蓋率已達到90.7%、2Gb ps超高速寬頻網路涵蓋率達46.4%， 同時為偏遠地區和離島建立寬頻網路服務。此外， 為推動高速寬頻普及率，以超優惠價格推出「速在必行」方案，提供 300M/100M~1G/600M的超高速上網促銷價， 最高降幅約39%，使客戶於合約期間最高省16,800元。推出此方案後，促進更多用戶升級至超高速的寬頻上網服務， 進而提升【世界競爭力年報】評比排名， 有助於加速台灣數位內容及創新產業發展， 驅動創新的網路社會及生活型態。

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