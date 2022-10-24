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中華電信HiNet光世代高速寬頻有感升級用戶數持續成長

「MOD家速方案」每月只要1,199元 任你飆速享樂！

By 台灣英文新聞
2022/10/24 17:33
照片來源：中華電信提供

照片來源：中華電信提供

中華電信HiNet光世代家用高速寬頻網路，以500Mbps搭配上傳速率250Mbps提供優於業界的網路品質，於六月底推出有感升級優惠方案，獲得消費者熱烈迴響，統計迄今300M(含)以上用戶數截至第三季相較去(2021)年同期成長44%，500M(含)以上用戶數成長240%。為滿足消費者透過高速網路享受影視娛樂的高品質服務，再推出HiNet光世代500M/250M，搭配精彩影視服務的「MOD家速方案」，月繳1,199元帶你輕鬆升級暢快飆速的觀影饗宴，與家人、朋友同享2022世足64場賽事精彩直播！

為響應政府「智慧國家方案」，中華電信持續推動寬頻網路基礎建設、加速光纖（FTTH）網路覆蓋率，今年（2022）光纖覆蓋率已達到90.7%、2Gbps超高速寬頻網路涵蓋率達46.4%，同時為偏遠地區和離島建立寬頻網路服務。此外，為推動高速寬頻普及率，以超優惠價格推出「速在必行」方案，提供300M/100M~1G/600M的超高速上網促銷價，最高降幅約39%，使客戶於合約期間最高省16,800元。推出此方案後，促進更多用戶升級至超高速的寬頻上網服務，進而提升【世界競爭力年報】評比排名，有助於加速台灣數位內容及創新產業發展，驅動創新的網路社會及生活型態。

HiNet光世代500M/250M極速飆網，讓你享受下載高速率、上傳超給力的極速體驗，在家辦公、學習高速零延遲，搭配任君挑選的MOD影視餐包組合，每月只要1,199元，即可擁有MOD豐富的精采運動賽事、電影、戲劇、卡通動漫、紀實、樂迷等5大熱門影視內容，滿足全家人的極致娛樂饗宴，再享免費升級Wi-Fi 6提升全屋訊號涵蓋。於網路門市申請MOD家速方案，限時加碼最高享Hami Point 1,800點，立即申辦：https://www.cht.com.tw/home/campaign/modbroadbandlimittime/index.html

更新時間 : 2022-10-24 17:59 GMT+08:00

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