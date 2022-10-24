鶯歌工商三鶯創藝館開幕！新北市在地6家產業攜手簽訂MOU　培育創藝人才

新北市立鶯歌工商在今（24） 日結合新北市首創的頂尖群科計畫， 與臺北商業科技大學偕同鶯歌在地的陶瓷、珠寶及科技知名產業， 如臺華窯、新旺集瓷、傑作陶藝、中國砂輪、全球傳動、 東龍珠集團等6家廠商， 在新北市教育局長張明文及鶯歌區長施明慧的見證下， 在校內的三鶯創藝館進行全國唯一陶瓷創藝產官學的MOU簽約儀式 ，培養國際級設計、美學及陶藝的技職人才。

在簽約儀式會場上，由學生帶領貴賓體驗傳統暗房設備， 實際沖洗修復鶯歌地區早期照片，會場一區以「老照片新風貌」 主題展出學生蒐集家中的老照片， 分析照片的風土民情及衣著與建築風格，並透過照片的修整與上色， 將照片還原成新的意象，培養學生以舊創新的美學素養。

姚凱齡同學說，媽媽提供了姨婆和姨公的結婚照，姨公早已過世， 自己沒見過，但是透過學習老照片的修復， 她感覺穿越時空參與了姨婆和姨公的人生大事； 選修攝影創作課的翟祈恩同學說， 很幸運的能夠在鶯歌工商使用數位科技學習碩果僅存的手工底片沖洗 課程，學習到了更多自然的曝光過程和層次細節， 看到照片顯像的瞬間，真的是成就滿滿！

活動現場同步展出鶯歌宏洲窯業與學生共同研發的創意陶瓷隔熱墊、 全臺無雙的傳統膠彩技法教學創作作品。廣告設計科蘇廷融、 陳羿安、詹竣安、 羅鈺婷四位同學在頂尖群科計畫協助下購置專業攝影與後製工具， 完成媲美業界水準的畢業MV，同時結合SDGs永續發展目標， 讓學生能關心國際議題發想創作。 曾靖淳同學就是利用去年畢業展廢棄的帆布廣告和植物鞣皮革拼接車 縫製成筒狀後背包，充份發揮環保的精神， 也讓作品具備多元素材時尚的風格！

校長顏龍源表示，學校透過新北市全國唯一頂尖群科計畫的支持， 讓學生能夠使用業界才有的頂尖科技設備， 進行多元有創意的跨領域設計影音創作， 將來進入社會工作便可縮短學用落差、無縫接軌。 國立臺北商業大學創新設計與經營學院院長彭勝龍亦表示， 北商大願意為培育臺灣設計、陶藝人才盡一份力， 期待與鶯歌工商及在地產業合作，成為未來設計界的推手。

教育局長張明文表示，新北市4年4億投資技職教育，推動「 贏得未來技職人才」計畫， 以頂尖群科計畫支持技職學校打造全國頂尖且獨一無二的課程及學習 環境，並在教育局、國立臺北商業大學及鶯歌在地六大產業、 老街商區、區公所、陶瓷博物館、三峽客家文化園區、 國立臺灣研究發展中心及未來新北美術館等藝文資源， 共同來培育未來世界級的藝術、設計、美學及陶藝人才。

局長張明文在學生的協助下，進行暗房體驗沖洗鶯歌老照片。(照片來源：新北市教育局提供)

影視課程所拍攝的 MV獲得微電影獎。(照片來源：新北市教育局提供)

張明文局長(左3)見證三鶯創藝館結合在地產業與臺北商業大學產學合作簽訂MOU。(照片來源：新北市教育局提供)