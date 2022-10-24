臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超438.91億元

根據臺灣證券交易所統計，上週（2022/10/17~2022/10/21）外資在集中市場總買進金額為3,593.99億元，總賣出金額為4,032.90億元，賣超為438.91億元，另統計自2022年年初至10月21日止，外資總買進金額為14兆4,467.10億元，總賣出金額為15兆7,824.21億元，累計賣超為1兆3,357.11億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為15兆5,497.70億元新台幣，占全體上市股票市值的38.89%，較10月14日的16兆1,268.87億元新台幣，減少5,771.17億元。

證交所表示，就個股比較部分，本週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：群創：買進271,225千股，賣出225,880千股，買超45,345千股；第二名：聯電：買進210,721千股，賣出167,751千股，買超42,970千股；第三名：長榮航：買進122,663千股，賣出90,649千股，買超32,014千股。

證交所說，本週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：台積電：買進113,904千股，賣出168,454千股，賣超54,550千股；第二名：鴻海：買進80,643千股，賣出123,857千股，賣超43,214千股；第三名：玉山金：買進108,968千股，賣出150,364千股，賣超41,396千股。