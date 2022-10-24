農業志工無私奉獻服務　侯友宜頒發感謝狀

新北市政府今(24)日舉辦「111年新北農業志工 感恩大會」，由市長侯友宜親自出席頒發感謝狀，感謝22隊農業志 工這一年來的付出，讓市民朋友能享受到最優質的農業服務。

新北市農業志工隊計有22隊，人數近千人，服務內容多元， 涵括公園樹木保護、流浪動物照護、生態保育、漁港導覽推廣、 農事家政指導、農產品行銷、綠色照護等項目， 各行各業人員因對農業及生態有熱忱而加入新北農業志工， 有些志工服務年資已超過20年以上。在新冠肺炎（COVID- 19）疫情期間，農業志工們仍秉持服務精神， 協助市府落實場域防疫工作，也積極參與各項農漁政業務，今日( 24)侯友宜市長特別出席「111年新北農業志工表揚及感恩大會 」，頒發感謝狀感謝志工無私奉獻。

新北生態保育志工隊成立於2005年，是新北最早成立的農業志工隊， 團隊人數共計68人， 其中生態志工草創期元老趙文義原本是家電公司的企劃主管，50歲 時便擔任新莊市公所志工，因緣際會參加新莊青年公園導覽， 發覺自然生態相較於自身的工作有著不一樣的溫度， 對大自然生物產生濃厚興趣，便開始積極學習生態相關知識， 得知農業局成立生態志工隊時更是馬上報名參加。

其中一位擔任志工至今已邁入第23年， 人生有三分之一的時間獻給志工，接受他服務的人次近3萬人，趙文義並表示， 加入生態志工後，認識許多愛好生態的同好，彼此間相互學習， 生態知識在無形中增長不少，目前郊區的一草一木乃至昆蟲鳥獸， 都能信手拈來導覽解說。他還說，新北雖是都會區，但周邊都是淺山區域， 生態非常豐富，是學習大自然最佳的資料庫， 加入志工隊讓生命變得精采，真的是看山看海不會老， 未來也會繼續擔任志工付出服務，回饋社會。

新北市長侯友宜表示，首先要感謝農業志工無私的付出與奉獻， 在新北市的各角落都可以看見他們辛勤服務的身影， 因為他們的協助，農業政策得以順利推展。新北市志工團隊有2, 114隊，志工人數超過18萬， 期盼有更多人可以加入志工服務行列，帶給社會更多正向、 溫暖的力量。

市長侯友宜頒發感謝狀予泰山農會志工。(照片來源：新北市政府農業局提供)

市長侯友宜頒發感謝狀予三峽農會志工。(照片來源：新北市政府農業局提供)

市長侯友宜頒發感謝狀予三芝農會志工。(照片來源：新北市政府農業局提供)

動保志工協助照護流浪犬。(照片來源：新北市政府農業局提供)