北富銀統籌主辦新和能源漁電共生56.4億元聯貸案

台北富邦銀行今(24)日宣布與誠新集團完成綠能漁電共生56. 4億元聯貸案籌募,並進行簽約儀式, 此案為誠新集團的首筆聯貸案, 所募資金將用於旗下新和能源位於台南將軍區120MW室內養殖型 漁電共生太陽能電廠。北富銀與凱基銀行統籌主辦本聯貸案,獲其他 8家金融機構熱烈響應,超額認購達1.5倍, 為誠新集團擴展綠能業務提供強而有力的支持。

北富銀執行副總經理莊慧玫表示, 北富銀響應政府發展綠色能源的政策, 並積極打造多元化的永續金融服務。 此次主辦新和能源漁電共生聯貸案, 期能以金融資源支持台灣漁電產業發展, 攜手客戶為台灣綠能產業注入活力,推動漁業與再生能源的共榮。

誠新集團為台灣少數全面性涉足太陽能案場生命週期之公司, 一手包辦土地開發、興建、維運、養殖等項目,該案吸引於再生能源領域投資經驗豐富的三家壽險股東及一家國內規 模最大的專業重電廠商加入,除了彰顯誠新集團開發、 統包及維運的實力外,堅強的股東背景更為聯貸案帶來加分。 誠新過去在台南及屏東一帶完成200多場、總裝置容量逾70MW 的案場,目前已陸續於嘉南地區開發總裝置容量近1.5GW之漁電 共生案場,是台灣漁電共生開發規模最大業者。

基於「養殖為本,綠電加值」的精神, 誠新集團配合政府再生能源新農業政策,成立水產養殖事業體— 誠光養殖,與國立屏東科技大學簽訂「蝦類保種繁養殖研究中心」 捐贈合作備忘錄,產學合作進行蝦類繁殖、優質品種培育、 養殖技術研發及人才培育等, 為台灣漁業養殖及永續發展盡一份心力。 聯貸銀行團肯定誠新集團持續深耕再生能源領域及業界口碑, 期能透過金融資源推動漁電共生,確保漁業產業升級、 保障漁民權益、促進環境永續及社會友善的多贏局面。

北富銀的綠色金融策略聚焦於太陽光電、 離岸風電以及永續金融三大領域,透過綠色金融發揮影響力, 攜手台灣的產業一步步奔向淨零。 北富銀的離岸風電專案融資總授信金額位居台資銀行之冠, 為再生能源專案融資的領導者;在漁電共生方面,2022年已完成 三件統籌主辦聯貸案,除了新和能源案場外, 亦包括三地集團台南七股160MW案場及向陽集團嘉義義竹130 MW案場。

北富銀多年深耕永續金融領域,屢獲多項國際大獎肯定, 包括《Asiamoney(亞洲貨幣雜誌)》2022「台灣ES G最佳銀行(Best Bank for ESG)」、《Asian Banking & Finance(亞洲銀行及財經)》2022「 台灣年度最佳綠色企業授信案(Green Corporate Deal of the Year–Taiwan)」等。未來, 北富銀將繼續扶植綠能產業發展,開發綠色金融創新產品, 持續朝永續金融領航者的目標邁進。