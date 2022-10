SJ、Blackpink、Epik High等多組南韓藝人將來台　演唱會資訊看這邊

(台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導)今年下半年隨著各國國境漸開放,因疫情已多年未舉辦演唱會的南韓團體、歌手漸漸開始舉辦巡迴演唱會。先前朴宰範Jay Park、朴俊元pH-1、泫雅及Dawn來台參加太空港演唱會已造成一陣轟動,接下來還有許多當紅韓國團體及歌手將到台灣演唱,以下整理了目前已公開將來台開唱的歌手演唱會及售票資訊。

孝琳-HYOLYN 2022 WORLD TOUR [iCE] in TAIPEI

孝琳2010年以女團Sister隊長出道,團體解散後以SOLO身分活動,唱功及舞蹈實力兼具,唱紅許多韓劇原聲帶如「來自星星的你」Goodbye、「主君的太陽」讓我瘋狂等。

開唱日期:11月12日

地點: 信義劇場 Legacy MAX(台北新光三越A11 6F)

開賣時間:已於10月22日開賣

票價:VIP套票組$4,800 (含優先入場、獨家周邊、孝琳小卡一張) / $4,200(全場站區,依工作人員指示入場)

Eric Nam-THERE AND BACK AGAIN WORLD TOUR 2022

Eric Nam於2011年在YouTube翻唱2NE1「Lonely」開始獲得關注,橫跨主持與歌唱界。曾於2020年來台開唱的Eric Nam,這次時隔2年再度來台開唱。

開唱日期:11月16日

地點:Legacy Taipei 傳音樂展演空間

開賣時間:9月8日 已於拓元售票系統開賣

票價:VIP體驗套組$4,400 (可優先入場、演唱會後與Eric Nam於後台見面、團體合照及親簽海報一張)/$2,400(全場站區,依工作人員指示入場)

Super Junior-SUPER SHOW 9: ROAD– in TAIPEI

出道近17年的Super Junior於2009年以「Sorry Sorry」一曲紅遍全世界,是許多7.8年級生的回憶,這次睽違3年再次來台開唱,將連續開唱兩天,門票已於22日開賣,雖然Super Junior成員們已從20歲的年輕歐爸變成年近40的中年歐爸,但人氣依然紅不讓,2萬張的票在3分鐘內即銷售一空。

此次主辦單位一如往常地出考題,許多粉絲甚至還複習了許多考古題,但這次的題目卻意外簡單,為SJ的「出道年份」及「此次巡演首場演唱會國家」。開賣後引發許多粉絲抱怨,不僅只能選價格、不能選座位區域,更抱怨開賣方式無法預防黃牛,原價800的票已炒到6,000,6,200元票價更已炒至10萬,引發粉絲們的不滿。

開唱日期:11月26日、11月27日

地點:台北小巨蛋

開賣時間:22日已於KKTIX開賣

票價:$6,200/$5,800/$5,200/$3,600/$2,600/$800

DPR-The Regime World Tour

DPR成立於2015年,為韓國獨立音樂廠牌,這次首次旗下歌手DPR IAN、DPR CREAM、DPR LIVE、DPR REM將全員一起世界巡演,他們曾與CL、Beenzino、華沙、Dean、Code Kunst、Crush等知名音樂人及歌手一起合作,近年漸漸打開知名度,甚至為漫威電影「尚氣與十環傳奇」製作原聲帶,目前演唱會門票也已售罄。

開唱日期:11月27日

地點:Zepp New Taipei 新莊宏匯廣場

開賣時間:8月12日已於KKTIX開賣

票價:VIP席$4,800/優先入場$3,800/$3,200/$2,800/$2,500/$2,000

Cravity-Cravity The First Fan-CON CENTER OF GRAVITY IN TAIPEI

Cravity為2020年出道的9人男子團體,為Monsta X的師弟團,出道僅兩年已獲得了許多韓國新人獎項,因出道時間剛好遇上疫情,一直無法舉辦海外活動,此次為出道後首次舉辦世界巡迴活動。

開唱日期: 11月27日

地點: TICC台北國際會議中心

開賣時間: 10月29日 13:19 於Ticket Plus開賣

票價: $4280/$3280/$2080 座位皆為對號入座

Epik High-EPIK HIGH IS HERE-TAIPEI 2022

Epik High為韓國代表性嘻哈團體,有著韓國嘻哈詩人之稱,由DJ Tukutz與兩位主唱Tablo及Mithra Jin組成,出道已長達19年,但在韓國嘻哈界地位仍屹立不搖,人氣也不減反增,他們擅長將社會議題結合於歌詞中,這次時隔三年,將於今年12月再次到台灣舉辦演唱會。

開唱日期:12月4日

地點:Zepp New Taipei 新莊宏匯廣場

開賣時間:11月13日 11:28於KKTIX開賣

票價:1樓VIP區$5,300/1樓搖滾區$4,200/2樓座位區$3,000

AB6IX-2022 AB6IX FAN CONCERT 'AB_NEW AREA' IN TAIPEI

開唱日期:2023年2月10日

地點:TICC台北國際會議中心

開賣時間:待公布

票價:待公布

Blackpink-Born Pink World Tour

現在當紅女子偶像團體Blackpink今年8月先行發布了最新單曲,9月也發行專輯,立刻橫掃各大音樂排行榜,更成為了史上第一個登上Billboard 200專輯排行榜第一名的女團,他們也於8月宣布這次的巡迴演唱會將於台灣插旗,消息一出,台灣的Blink們皆蓄勢待發,準備要搶演唱會門票。

開唱日期:2023年3月18日

地點:高雄(確切場地待公布)

開賣時間:待公布