SJ、Blackpink、Epik High等多組南韓藝人將來台　演唱會資訊看這邊

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）今年下半年隨著各國國境漸開放，因疫情已多年未舉辦演唱會的南韓團體、歌手漸漸開始舉辦巡迴演唱會。先前朴宰範Jay Park、朴俊元pH-1、泫雅及Dawn來台參加太空港演唱會已造成一陣轟動，接下來還有許多當紅韓國團體及歌手將到台灣演唱，以下整理了目前已公開將來台開唱的歌手演唱會及售票資訊。

孝琳－HYOLYN 2022 WORLD TOUR [iCE] in TAIPEI

孝琳2010年以女團Sister隊長出道，團體解散後以SOLO身分活動，唱功及舞蹈實力兼具，唱紅許多韓劇原聲帶如「來自星星的你」Goodbye、「主君的太陽」讓我瘋狂等。

開唱日期：11月12日

地點： 信義劇場 Legacy MAX（台北新光三越A11 6F）

開賣時間：已於10月22日開賣

票價：VIP套票組$4,800 (含優先入場、獨家周邊、孝琳小卡一張) / $4,200（全場站區，依工作人員指示入場）

Eric Nam－THERE AND BACK AGAIN WORLD TOUR 2022

Eric Nam於2011年在YouTube翻唱2NE1「Lonely」開始獲得關注，橫跨主持與歌唱界。曾於2020年來台開唱的Eric Nam，這次時隔2年再度來台開唱。

開唱日期：11月16日

地點：Legacy Taipei 傳音樂展演空間

開賣時間：9月8日 已於拓元售票系統開賣

票價：VIP體驗套組$4,400 (可優先入場、演唱會後與Eric Nam於後台見面、團體合照及親簽海報一張)／$2,400（全場站區，依工作人員指示入場）

Super Junior－SUPER SHOW 9: ROAD– in TAIPEI

出道近17年的Super Junior於2009年以「Sorry Sorry」一曲紅遍全世界，是許多7.8年級生的回憶，這次睽違3年再次來台開唱，將連續開唱兩天，門票已於22日開賣，雖然Super Junior成員們已從20歲的年輕歐爸變成年近40的中年歐爸，但人氣依然紅不讓，2萬張的票在3分鐘內即銷售一空。

此次主辦單位一如往常地出考題，許多粉絲甚至還複習了許多考古題，但這次的題目卻意外簡單，為SJ的「出道年份」及「此次巡演首場演唱會國家」。開賣後引發許多粉絲抱怨，不僅只能選價格、不能選座位區域，更抱怨開賣方式無法預防黃牛，原價800的票已炒到6,000，6,200元票價更已炒至10萬，引發粉絲們的不滿。

開唱日期：11月26日、11月27日

地點：台北小巨蛋

開賣時間：22日已於KKTIX開賣

票價：$6,200／$5,800／$5,200／$3,600／$2,600／$800

DPR－The Regime World Tour

DPR成立於2015年，為韓國獨立音樂廠牌，這次首次旗下歌手DPR IAN、DPR CREAM、DPR LIVE、DPR REM將全員一起世界巡演，他們曾與CL、Beenzino、華沙、Dean、Code Kunst、Crush等知名音樂人及歌手一起合作，近年漸漸打開知名度，甚至為漫威電影「尚氣與十環傳奇」製作原聲帶，目前演唱會門票也已售罄。

開唱日期：11月27日

地點：Zepp New Taipei 新莊宏匯廣場

開賣時間：8月12日已於KKTIX開賣

票價：VIP席$4,800／優先入場$3,800／$3,200／$2,800／$2,500／$2,000

Cravity－Cravity The First Fan-CON CENTER OF GRAVITY IN TAIPEI

Cravity為2020年出道的9人男子團體，為Ｍonsta X的師弟團，出道僅兩年已獲得了許多韓國新人獎項，因出道時間剛好遇上疫情，一直無法舉辦海外活動，此次為出道後首次舉辦世界巡迴活動。

開唱日期: 11月27日

地點: TICC台北國際會議中心

開賣時間: 10月29日 13:19 於Ticket Plus開賣

票價: $4280／$3280／$2080 座位皆為對號入座

Epik High－EPIK HIGH IS HERE-TAIPEI 2022

Epik High為韓國代表性嘻哈團體，有著韓國嘻哈詩人之稱，由DJ Tukutz與兩位主唱Tablo及Mithra Jin組成，出道已長達19年，但在韓國嘻哈界地位仍屹立不搖，人氣也不減反增，他們擅長將社會議題結合於歌詞中，這次時隔三年，將於今年12月再次到台灣舉辦演唱會。

開唱日期：12月4日

地點：Zepp New Taipei 新莊宏匯廣場

開賣時間：11月13日 11:28於KKTIX開賣

票價：1樓VIP區$5,300／1樓搖滾區$4,200／2樓座位區$3,000

AB6IX－2022 AB6IX FAN CONCERT 'AB_NEW AREA' IN TAIPEI

開唱日期：2023年2月10日

地點：TICC台北國際會議中心

開賣時間：待公布

票價：待公布

Blackpink－Born Pink World Tour

現在當紅女子偶像團體Blackpink今年8月先行發布了最新單曲，9月也發行專輯，立刻橫掃各大音樂排行榜，更成為了史上第一個登上Billboard 200專輯排行榜第一名的女團，他們也於8月宣布這次的巡迴演唱會將於台灣插旗，消息一出，台灣的Blink們皆蓄勢待發，準備要搶演唱會門票。

開唱日期：2023年3月18日

地點：高雄（確切場地待公布）

開賣時間：待公布