11月取消居家隔離、居家檢疫 王必勝未鬆綁確診者投票

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）九合一選舉在即，確診者因防疫規定無法出門投票，被質疑違憲。中選會主委李進勇今（24）日表示，配合指揮中心決定；疫情指揮中心指揮官王必勝下午表示，11月將取消居家隔離及居家檢疫，這部分投票將不受影響，至於確診者「有隔離的必要」，但王必勝也鬆口，確診輕症或無症狀者縮短隔離期一事，交由專家研議評估，力求將影響降到最小。

九合一選舉倒計時，面對立委質疑確診者不得投票違憲，李進勇20日表示，大法官690號解釋並未違憲，且特設投票所或延長投票時間，在法令及選務實務上都無法克服；王必勝21日則指出疫情趨勢穩定向下，選前會調整防疫措施，讓更多人得以投票。

今日李進勇入立法院進行業務報告，會前受訪指出，防疫規定放寬與否，權責機關是指揮中心。中選會完全尊重指揮中心的決定，指揮中心怎麼決定，選務就怎麼配合，沒有問題。

至於是否趕得上，李進勇表示，須由指揮中心來說明；至於相關配套措施，李進勇提及，中選會對於確診者、居家隔離、居家檢疫者一視同仁，包括投票通知單、選舉公報皆會寄送，選舉名冊會有名字、選票都將計算在內。

下午王必勝在疫情記者會上被問題此事表示，11月7日後無居家隔離的問題， 11月13日後無居家檢疫的問題，至於確診者，「中選會的說法是沒有剝奪大家投票權利，可出門就可以投票」。

對於確診者是否可以出門投票，王必勝表示，目前確診者是需要隔離的，「有隔離的必要」，全世界大部分國家不論強制或建議皆是如此，根據我國「傳染病防治法」這是必須遵守的規定，投票權與人民的健康權都很重要，確診者若不隔離將影響他人健康。

王必勝指出，指揮中心也有做出一定調整，例如今日宣布將同住家人與接觸者的「3+4」與「0+7」雙軌制改為「0+7」，取消居家隔離。屆時不會影響這部分人的投票權利。

至於確診輕症或無症狀者是否可以將隔離期7天縮短，王必勝說，這是未來會調整的措施，會請專家就公共衛生、感染管制的層面評估來決定，「把影響降到最小」。

至於口罩放寬與否，王必勝強調須等疫情趨勢下降後，再行討論。