Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

11月取消居家隔離、居家檢疫 王必勝未鬆綁確診者投票

王必勝指出，指揮中心也有做出一定調整，例如今日宣布將同住家人與接觸者的「3+4」與「0+7」雙軌制改為「0+7」，取消居家隔離。已不會影響這部分人的投票權利。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2022/10/24 15:21
疫情指揮中心指揮官王必勝下午表示，11月將取消居家隔離及居家檢疫。（圖／翻攝自中央疫情指揮中心影片）

疫情指揮中心指揮官王必勝下午表示，11月將取消居家隔離及居家檢疫。（圖／翻攝自中央疫情指揮中心影片）

（台灣英文新聞／張雅鈞　台北報導）九合一選舉在即，確診者因防疫規定無法出門投票，被質疑違憲。中選會主委李進勇今（24）日表示，配合指揮中心決定；疫情指揮中心指揮官王必勝下午表示，11月將取消居家隔離及居家檢疫，這部分投票將不受影響，至於確診者「有隔離的必要」，但王必勝也鬆口，確診輕症或無症狀者縮短隔離期一事，交由專家研議評估，力求將影響降到最小。

九合一選舉倒計時，面對立委質疑確診者不得投票違憲，李進勇20日表示，大法官690號解釋並未違憲，且特設投票所或延長投票時間，在法令及選務實務上都無法克服；王必勝21日則指出疫情趨勢穩定向下，選前會調整防疫措施，讓更多人得以投票。

今日李進勇入立法院進行業務報告，會前受訪指出，防疫規定放寬與否，權責機關是指揮中心。中選會完全尊重指揮中心的決定，指揮中心怎麼決定，選務就怎麼配合，沒有問題。

至於是否趕得上，李進勇表示，須由指揮中心來說明；至於相關配套措施，李進勇提及，中選會對於確診者、居家隔離、居家檢疫者一視同仁，包括投票通知單、選舉公報皆會寄送，選舉名冊會有名字、選票都將計算在內。

下午王必勝在疫情記者會上被問題此事表示，11月7日後無居家隔離的問題， 11月13日後無居家檢疫的問題，至於確診者，「中選會的說法是沒有剝奪大家投票權利，可出門就可以投票」。

對於確診者是否可以出門投票，王必勝表示，目前確診者是需要隔離的，「有隔離的必要」，全世界大部分國家不論強制或建議皆是如此，根據我國「傳染病防治法」這是必須遵守的規定，投票權與人民的健康權都很重要，確診者若不隔離將影響他人健康。

王必勝指出，指揮中心也有做出一定調整，例如今日宣布將同住家人與接觸者的「3+4」與「0+7」雙軌制改為「0+7」，取消居家隔離。屆時不會影響這部分人的投票權利。

至於確診輕症或無症狀者是否可以將隔離期7天縮短，王必勝說，這是未來會調整的措施，會請專家就公共衛生、感染管制的層面評估來決定，「把影響降到最小」。

至於口罩放寬與否，王必勝強調須等疫情趨勢下降後，再行討論。
疫情
確診者投票
九合一大選
王必勝
中選會
李進勇

相關新聞

【10/22台灣本土+35,601 死亡+52】與上週相比減少18%
【10/22台灣本土+35,601 死亡+52】與上週相比減少18%
2022/10/22 14:22
確診、居隔不行投票惹議　侯友宜、黃珊珊籲中選會應保障人民基本權利
確診、居隔不行投票惹議　侯友宜、黃珊珊籲中選會應保障人民基本權利
2022/10/21 15:07
台灣10/20新增確診案含39763本土及45例境外　目前14國允國人入境免隔離、10國接受高端
台灣10/20新增確診案含39763本土及45例境外　目前14國允國人入境免隔離、10國接受高端
2022/10/20 14:41
15日台灣疫情指揮中心成立第1000日 本土個案增4萬3478例
15日台灣疫情指揮中心成立第1000日 本土個案增4萬3478例
2022/10/15 14:38
【更新】台灣中選會審九合一候選人名單　藝人謝和弦等7人•不符登記資格
【更新】台灣中選會審九合一候選人名單　藝人謝和弦等7人•不符登記資格
2022/10/14 17:46

更新時間 : 2022-10-24 16:27 GMT+08:00

最受歡迎

2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
20大【中共最新權力核心】習近平等7人領導班子　23日中午亮相
20大【中共最新權力核心】習近平等7人領導班子　23日中午亮相
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
中共20大閉幕 總理李克強出局 習家軍勢力抬頭 胡錦濤「被離場」滿臉問號
中共20大閉幕 總理李克強出局 習家軍勢力抬頭 胡錦濤「被離場」滿臉問號
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
【金鐘57戲劇類得獎名單】「九天玄女」驚喜降肉於頒獎典禮　最佳女主角謝盈萱感言罵髒話成典禮高潮
【金鐘57戲劇類得獎名單】「九天玄女」驚喜降肉於頒獎典禮　最佳女主角謝盈萱感言罵髒話成典禮高潮
【週末旅遊好去處】佐登妮絲堡試營運剩1週！將辦萬聖節嘉年華 下月恢復原票價
【週末旅遊好去處】佐登妮絲堡試營運剩1週！將辦萬聖節嘉年華 下月恢復原票價