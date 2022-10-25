長16米！「阿姆斯特丹彩虹裙」首度來台灣　68面國旗組成傳達人人平等

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)「阿姆斯特丹彩虹裙」（Amsterdam Rainbow Dress）特展自即日於台北市市政大樓1樓中庭登場，10月29日為遊行。

為響應第20屆台灣同志遊行，荷蘭在台辦事處今年與歐洲經貿辦事處及台北市政府合作，邀請荷蘭阿姆斯特丹彩虹裙基金會首度來台舉辦「阿姆斯特丹彩虹裙」（Amsterdam Rainbow Dress）特展。

直徑長達16米的「阿姆斯特丹彩虹裙」創作於2016年，由68面國旗組成，象徵著尚未將LGBTIQ+除罪化的國家（其中包含8個國家將同性戀判處死刑），目的在於引起民眾關注仍有LGBTIQ+族群受刑罰迫害的社會現實。它不僅是一件行動的藝術品，更作為一項倡議工具持續為全球同志權益發聲，至今已受邀至全球24個城市展出。

為引起更多人關注LGBTIQ+權益，「阿姆斯特丹彩虹裙」到全世界各大城市展出時均與當地LGBTIQ+團隊合作，以該城市特色景點進行拍攝。基金會上週與知名攝影師蔡智翔及變裝皇后飛帆合作，擇定台北101、西門紅樓、台北表演藝術中心、故宮博物院、台北霞海城隍廟等五大景點完成彩虹裙的拍攝。

此外，專程來台參與台灣10月同志驕傲月的阿姆斯特丹彩虹裙基金會Arnout van Krimpen共同創辦人解釋，每當彩虹裙上出現的國家不再以法律懲罰同性戀者，基金會就會將該國家的國旗取下換成一面彩虹旗。他表示，自2016年起已有9個國家將LGBTIQ+除罪化，但改革的速度仍相當緩慢。他期待「阿姆斯特丹彩虹裙」能傳達「人人平等」的理念，也呼籲所有人為LGBTIQ+人士所遭受的歧视感到不平。

譚敬南代表表示，荷蘭作爲全世界第一個將同性婚姻合法化的國家，經常被視為維護LGBTIQ+平權的典範，但今天的成果並非一夜達成，至今也仍有許多努力的空間。譚代表强調，在立法後，更具挑戰性的是改變社會對LGBTIQ+人士的態度。而就台灣對於LGBTIQ+族群的現有保障，譚代表也表達支持，並稱台灣在同性婚姻議題上是亞洲的先驅。

荷蘭在台辦事處表示，荷蘭在國際上積極推動LGBTIQ+除罪化，並致力於消除基於性傾向及性別認同的歧視與暴力，我們相信每個人都應有權力自由地做自己，並期望透過荷蘭「阿姆斯特丹彩虹裙」這次來台的計劃，讓「愛就是愛」（Love is love）的理念傳達至全台灣甚至亞洲各地。

更多資訊至官網查詢。

「阿姆斯特丹彩虹裙」藝術特展

時間：10月24日（一）至10月29日（六）

地點：台北市市政大樓1樓中庭（台北市信義區市府路1號）

阿姆斯特丹彩虹裙基金會見面會

時間：10月24日（一）至10月27日（四）中午12點至下午1點

地點：台北市市政大樓1樓中庭（台北市信義區市府路1號）