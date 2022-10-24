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臺灣文學獎揭曉　賴香吟《白色畫像》榮獲金典年度大獎

By 台灣英文新聞－編輯
2022/10/24 14:57
臺灣文學獎揭曉　賴香吟《白色畫像》榮獲金典年度大獎

（台灣英文新聞）文學書最強競技場，臺灣文學獎「金典獎」得主揭曉！今年吸引203部作品參賽，經複審及決審的二輪激辯，選出7部金典獎、1部百萬獎金的「金典獎年度大獎」及3部蓓蕾獎，大獎得主為賴香吟《白色畫像》。

「金典獎」得獎作品為：零雨《女兒》（印刻文學）、何致和《地鐵站》（木馬文化）、何玟珒《那一天我們跟在雞屁股後面尋路》（九歌出版）、張娟芬《流氓王信福》（衛城出版）、鍾永豐《菊花如何夜行軍》（春山出版）、陳思宏《樓上的好人》（鏡文學）、林懷民《激流與倒影》（時報文化）。

金典年度大獎得主賴香吟《白色畫像》由印刻文學出版，評審團指出，這部小說集與其說是個別人物故事的拼貼，不如說是一幅時代畫像。這幅時代畫像，沒有濃墨重筆，沒有明確事件指認，不特別突顯人物，沒有我們想像中的厚重歷史感，毋寧說，在這幅畫像中佔最多筆墨與篇幅的，就是「白色」本身。「白色」這個看不見但龐巨深固，無所逃、無法逃的生存情境，是《白色畫像》的核心關懷，也是這部小說最成功的地方。

「蓓蕾獎」3位首次出版文學書的新人作家是：唐福睿《八尺門的辯護人》（鏡文學）、郭彥仁（郭熊）《走進布農的山》（大家出版），及同時獲金典獎的鍾永豐《菊花如何夜行軍》（春山出版）。

評審團表示，今年年輕作家輩出，長年耕耘持續保持創作高度的作品也紛紛出爐。此外，本次得獎作品在藝術性與大眾性（影視化）均有所開展，類型非常多元，顯現作家們努力開創前瞻性的風格與特色。

贈獎典禮將於｢臺灣文學獎Online2022粉絲專頁｣同步線上直播，即日起至12月15日也在三民書局、金石堂書局、承風青鳥、台鋁書屋、臺灣文學基地、中國文化大學圖書館、東吳大學圖書館、東海大學圖書館、成功大學圖書館、淡江大學圖書館、臺北教育大學圖書館、Readmoo讀墨電子書、TAAZE讀冊生活網路書店、HyRead ebook、博客來網路書店、誠品網路書店等處舉辦入圍書展。11月起還將展開多場金典小時光系列講座，邀請金典獎得主與讀者面對面、分享創作心路歷程，資訊可於｢臺灣文學獎Online2022粉絲專頁｣或｢臺灣文學獎官網｣查詢。

贈獎典禮將於11月12日（六）14:30於臺北華山1914文化創意產業園區——紅磚六合院西2館舉行。

｢臺灣文學獎Online2022｣粉絲專頁：https://www.facebook.com/TaiwanLiteratureAwards/

臺灣文學獎官網：https://award.nmtl.gov.tw/
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更新時間 : 2022-10-24 16:27 GMT+08:00

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