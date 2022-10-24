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台灣史詩級《流麻溝十五號》揭女性政治犯過去　取材綠島「思想改造集中營」真實故事

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/24 14:45
《流麻溝十五號》。（圖翻攝自募資網站）

《流麻溝十五號》。（圖翻攝自募資網站）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)斥資8千萬！台灣史詩級電影《流麻溝十五號》將白色恐怖時期女性政治犯故事搬上大螢幕，女主角連俞涵建議影迷可以帶毛巾去看電影。

電影《流麻溝十五號》講述 1950 年代女性政治受難者到綠島集中營進行「思想再教育」的真實故事，由周美玲執導，余佩真 、連俞涵、徐麗雯等領銜主演，由前民進黨立委姚文智出品，並於綠島取景。

拍攝源於過去關於白色恐怖的研究中，鮮少聽見女性的聲音，《流麻溝十五號》為台灣首部將「女性政治受難者」的故事搬上大銀幕，經過來回與原作者、受難者與家屬訪談、考據史實背景，耗時超過8個月搭建場景符合史實，因綠島原關押綠島女生分隊，地點僅遺留 15 根木樁。

ETtoday報導，姚文智表示，流麻溝是綠島在地唯一的淡水水源，這部片是「直面」白色恐怖歷史電影，為了還原1950年代在綠島牢獄的生活，特別與國家人權博物館合作，在綠島園區內外搭設實景拍攝，為了避開旅遊旺季，電影選在11月開拍，上百位劇組工作人員必須克服東北季風、氣候陰晴不定、離島交通運輸等不穩定因素，艱難不在話下。

姚文智於臉書說，100%的言論自由創作自由，與後解嚴時代不同，現在，面臨著更隱藏而無所遁形的挑戰，《流麻溝十五號》正是準備努力打開一條出路。

周美玲強調，電影講的是一群無法不思考的女性思想犯。思想，讓她們的心靈得到了自由，也因為思想，她們的身體遭到了禁錮、羞辱、甚至死亡。這樣的荒謬離現在並不遠，我們母親的母親輩們，對此都還餘悸猶存。我們只能透過她們的故事來警醒自己，以免那荒謬的力量重捲而來。

電影改編自曹欽榮的《流麻溝十五號：綠島女生分隊及其他》一書，刻畫3位不同年齡與身份的女性，包括女學生、才華洋溢的舞者與年輕母親，因讀幾本書、唱幾首歌，或只是追求正義的熱血，就一同「被消失」帶至火燒島服刑，被抹去名字，改以編號代稱，就連戶籍謄本上也沒有相關資料，僅以「流麻溝十五號」六字代替。

電影預計於10月28日全台上映，後續預計也會在海外播放。
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更新時間 : 2022-10-24 14:56 GMT+08:00

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