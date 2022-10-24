10/24台灣本土+26336 死亡+62 中重症+136

（台灣英文新聞／醫藥組 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(24)日宣布，新增2萬6336例本土新冠病例，確診個案中重症增加136例，62人死亡，另有境外移入增21例。

中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，歐洲預測，BQ.1以及BQ.1.1病毒可能成為下波流行的主要病毒株。目前台灣已知的有5名BQ家族病毒株感染案例，皆為自歐美入境的旅客，其中包含十月中上旬入境的英國籍及德國籍兩名乘客。

指揮中心公布，國內新增154例Omicron亞型變異株確定病例，分別為104例本土個案(96例BA.5、8例BA.2)及50例境外移入(3例BQ.1/BQ.1.1、35例BA.5、7例BA.2.75、4例BA.2、1例BA.4)。

指揮中心表示，截至目前國內今(2022)年累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：BA.5為1,186例、BF.7為4例、BQ.1/BQ.1.1為5例、BA.4為104例、BA.2.75為57例、XBB為1例、BA.2為1,027例；另累計879例BA.5、5例BA.4、2,522例BA.2本土確定病例，尚無BA.2.75、BF.7、BQ.1/BQ.1.1、XBB本土確定病例。



指揮中心指出，今日新增之96例BA.5本土個案，占上週所有已定序之104例約92%，為31名男性、65名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分布為北部46例、中部21例、南部26例、東部3例，確診日介於今年9月15日至10月13日。



指揮中心表示，針對國內境外移入之46例BQ.1/BQ.1.1、BA.5、BA.2.75及BA.4個案，為27例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，入境日介於今年9月24日至10月11日。其中檢出3例 BQ.1/BQ.1.1個案分別自德國、美國及英國(各1例)；35例BA.5個案分別自印尼(8例)，德國(4例)，瑞士及美國(各3例)，馬爾地夫、法國、越南、新加坡及泰國(各2例)，奧地利、英國、香港、荷蘭、韓國、加拿大及日本(各1例)；7例BA.2.75個案分別自越南及美國(各2例)，印度、阿拉伯聯合大公國及荷蘭(各1例)；1例BA.4個案自紐西蘭移入。



指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年10月19日資料指出，BA.5變異株占比約為78.9%，BA.4變異株(含BA.4.6)占比約為6.7%，另BA.2變異株(含BA.2.75)占比3.9%；BA.5變異株仍為全球主流株且持續變異，由其演化之新型變異株BQ.1.1、BF.7等於美、加、英、法等部分國家占比增加；另BA.4.6、BA.2.75及XBB.1(BA.2子代)變異株目前在新加坡等部分國家流行。WHO進一步指出，XBB變異株已於至少26個國家檢出，具顯著免疫逃脫特性，且較現有其他Omicron亞型病毒株具增長優勢，惟尚無證據顯示致病力增加；歐洲疾病預防控制中心(ECDC)亦表示，BQ.1及BQ.1.1變異株傳播可能於未來數週至數月內導致該地區新增病例數增加，需密切監測國際間之病毒株演變與流行。



指揮中心強調，依現有研究顯示，接種加強劑疫苗對BA.5變異株仍具保護力，且為預防住院、重症及死亡之有效方式，呼籲符合條件對象加速完成接種疫苗。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。



指揮中心呼籲，接種COVID-19疫苗可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。民眾仍須落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，並儘速完成疫苗接種，以獲得保護力。