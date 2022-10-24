中共市場派「真懂經濟的」全面退出要職　財經專家：中國經濟不會好

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）隨著中共20大22日閉幕，中共 23日召開第20屆一中全會，新選出的中央政治局常委接著亮相，改革派市場派全軍覆沒，要職全為沒有中央經驗的習近平親信。財經評論員感嘆，中國優秀理性官僚全退下要職，未來經濟發展實在堪憂。

李克強、汪洋、韓正皆不再續任政治局委員，新一屆7名政治局常委，排名第一是習近平，一如預期三連任總書記，其餘六人分別為— 李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，這幾人將是中共未來五年的最高領導層。

李強被認為有望接「中國國務院總理」，取代現任總理李克強，主管經濟，而李克強極可能完全退休；而丁薛祥有望任國務院排名第一的副總理，趙樂際則可能出任中國全國人大常委會委員長、王滬寧則可望成全國政協主席，蔡奇則可能會是中共中央書記處排名第一的書記。外界議論，習近平集團一席都沒留給其它派系，經濟學人筆下的「控制狂」，全數安插自己人馬於要職，而市場派全數退出，外界憂心，沒有財經專業的人才位居要職，中國經濟發展，恐前途堪憂。

63 歲的上海市長李強爭議甚多，絲毫沒有受近三個月封城中各種不人道、違反人性事件的影響，安全入常。財經評論員胡采蘋指出，李強最著名的事件就是上海封城，把全中國經濟火車頭勒死。「以前我在上海時，上海人就已經非常討厭李強，當時都還沒有封城」，而李強雖有主管經濟大省經驗，但直攻總理打破過去慣例，沒有中央經驗，恐怕難以駕馭得處理經濟事務複雜的總理一職。

聯合報導，依慣例，李強將在不久後卸下上海市委書記的職務，並在明年3月的全國兩會（政協與人大年會）上，經國家主席提名，由中國全國人大任命為新一屆國務院總理。

胡采蘋評論：「李、汪都是比較優秀的理性官僚，能辦事的都下來了」；「市場派全面退出，沒有真正懂經濟的人在常委會了，中國經濟不會好，建議在中國的台商都要找好退路。」

名單公布後，周一港股大崩盤，胡采蘋形容，外資已被嚇跑。