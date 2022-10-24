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中共市場派「真懂經濟的」全面退出要職　財經專家：中國經濟不會好

胡采蘋評論：「上海人非常討厭的官」望接任國務院總理

By 台灣英文新聞－編輯
2022/10/24 13:12
圖為習近平在二十大閉幕會上演講畫面被直播在杭州一處廣場電視牆上。（美聯社圖片)

圖為習近平在二十大閉幕會上演講畫面被直播在杭州一處廣場電視牆上。（美聯社圖片)

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）隨著中共20大22日閉幕，中共 23日召開第20屆一中全會，新選出的中央政治局常委接著亮相，改革派市場派全軍覆沒，要職全為沒有中央經驗的習近平親信。財經評論員感嘆，中國優秀理性官僚全退下要職，未來經濟發展實在堪憂。

李克強、汪洋、韓正皆不再續任政治局委員，新一屆7名政治局常委，排名第一是習近平，一如預期三連任總書記，其餘六人分別為— 李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，這幾人將是中共未來五年的最高領導層。

李強被認為有望接「中國國務院總理」，取代現任總理李克強，主管經濟，而李克強極可能完全退休；而丁薛祥有望任國務院排名第一的副總理，趙樂際則可能出任中國全國人大常委會委員長、王滬寧則可望成全國政協主席，蔡奇則可能會是中共中央書記處排名第一的書記。外界議論，習近平集團一席都沒留給其它派系，經濟學人筆下的「控制狂」，全數安插自己人馬於要職，而市場派全數退出，外界憂心，沒有財經專業的人才位居要職，中國經濟發展，恐前途堪憂。

63 歲的上海市長李強爭議甚多，絲毫沒有受近三個月封城中各種不人道、違反人性事件的影響，安全入常。財經評論員胡采蘋指出，李強最著名的事件就是上海封城，把全中國經濟火車頭勒死。「以前我在上海時，上海人就已經非常討厭李強，當時都還沒有封城」，而李強雖有主管經濟大省經驗，但直攻總理打破過去慣例，沒有中央經驗，恐怕難以駕馭得處理經濟事務複雜的總理一職。

聯合報導，依慣例，李強將在不久後卸下上海市委書記的職務，並在明年3月的全國兩會（政協與人大年會）上，經國家主席提名，由中國全國人大任命為新一屆國務院總理。

胡采蘋評論：「李、汪都是比較優秀的理性官僚，能辦事的都下來了」；「市場派全面退出，沒有真正懂經濟的人在常委會了，中國經濟不會好，建議在中國的台商都要找好退路。」

名單公布後，周一港股大崩盤，胡采蘋形容，外資已被嚇跑。
二十大
習近平
李強

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