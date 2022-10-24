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時不我予強生退選黨魁 蘇納克穩坐英國首相工黨呼籲大選

執政僅45天的強生接班人、現任首相特拉斯（Liz Truss）在20日黯然請辭，留下英國混亂政經時局，數周前敗北的蘇納克如今峰迴路轉將成為下任保守黨魁與英國首相，然而虎視眈眈的工黨，正呼籲提前大選、換人當家。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/24 11:31
英國保守黨黨魁候選人、前財相蘇納克（前）幾乎篤定成為下任黨魁並接任英國首相。（圖／路透社）

英國保守黨黨魁候選人、前財相蘇納克（前）幾乎篤定成為下任黨魁並接任英國首相。（圖／路透社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）英國保守黨揆大選峰迴路轉，前首相強生於倫敦時間23日晚間宣布退選，儘管下議院領袖摩丹特仍參選，坐擁逾4成黨內支持的前財相蘇納克已被視為準黨魁及未來英國首相，工黨提早大選的算盤恐落空，工黨副黨魁芮納質疑，蘇納克連具體如何領導國家都未闡述，就登大位。

強生賊心不死 奈何時不我予

今年9月因多項醜聞而下台的前首相強生（Boris Johnson）匆匆自加勒比海結束度假趕回英國，爭取在重返權力中心的選戰取得一席之地，然而主要對手蘇納克（Rishi Sunak）呼聲勢不可擋，強生與蘇納克、率先宣布參選的下議院領袖摩丹特（Penny Mordaunt）會面協商未果，不得不宣布退選。

衛報報導，強生在其退選宣言中指出，儘管他取得102位黨籍國會議員的支持，也有自信能在黨魁選舉中獲得多數黨員支持，然而他發現，當前重返唐寧街10號並非正確之事。強生表示，有自信能貢獻良多，然而「現在」恐非正確時機，為其未來動向埋下伏筆。

相關閱讀：蘇納克再度角逐英國保守黨魁 強生搏復出仍待破門檻

幾無懸念 蘇納克穩坐黨魁、首相之位

不可群龍無首的保守黨20日推出新版黨魁選舉規定，獲得百位以上黨籍國會議員提名之人方可達競選門檻，若在倫敦時間24日下午2時提名截止時，僅有一位候選人出線，則為下任黨魁，並接替特拉斯成為下任英國首相，無須再經過一般黨員選舉。

BBC報導，數周前在黨魁選舉中惜敗特拉斯的蘇納克，輕鬆拿下破4成的黨內支持，換句話說，蘇納克當選可謂板上釘釘。各大媒體紛紛以準首相為標題，載明蘇納克幾無懸念的勝利。針對強生的退選，蘇納克則在推特上肯定強生在脫歐、疫苗推廣以及應對俄烏之戰的功績。

儘管摩丹特跨過門檻的機會渺茫，但她依然不放棄競選，於推特上再度分享她先前在Telegraph上發表的政見，闡述她將引導並治理英國。

工黨虎視眈眈

執政僅45天的強生接班人、現任首相特拉斯（Liz Truss）在20日黯然請辭，留下的不僅僅是經濟危機的爛攤子，還有虎視眈眈、意圖提前大選好上台執政的反對黨。

如今斯納克上台執政看似水到渠成，工黨提早大選的算盤恐落空。BBC報導，工黨副黨魁芮納（Angela Rayner）質疑，蘇納克未有隻言片語闡述他將如何治理國家，保守黨卻要將要把執掌國家的鑰匙交給他，且還未經選舉確認。

芮納表示，若說蘇納克在迴避審查也不奇怪，「畢竟他是如此糟糕，在數周前被特拉斯擊敗。」

芮納強調，「我們現在需要一次大選，人民理應對國家未來進行投票。」

先前稱保守黨為「混亂馬戲團」的工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）也推文表示，在經過保守黨12年來的失敗，英國人民現在需要一場大選。

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