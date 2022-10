時不我予強生退選黨魁 蘇納克穩坐英國首相工黨呼籲大選

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)英國保守黨揆大選峰迴路轉,前首相強生於倫敦時間23日晚間宣布退選,儘管下議院領袖摩丹特仍參選,坐擁逾4成黨內支持的前財相蘇納克已被視為準黨魁及未來英國首相,工黨提早大選的算盤恐落空,工黨副黨魁芮納質疑,蘇納克連具體如何領導國家都未闡述,就登大位。

強生賊心不死 奈何時不我予

今年9月因多項醜聞而下台的前首相強生(Boris Johnson)匆匆自加勒比海結束度假趕回英國,爭取在重返權力中心的選戰取得一席之地,然而主要對手蘇納克(Rishi Sunak)呼聲勢不可擋,強生與蘇納克、率先宣布參選的下議院領袖摩丹特(Penny Mordaunt)會面協商未果,不得不宣布退選。

衛報報導,強生在其退選宣言中指出,儘管他取得102位黨籍國會議員的支持,也有自信能在黨魁選舉中獲得多數黨員支持,然而他發現,當前重返唐寧街10號並非正確之事。強生表示,有自信能貢獻良多,然而「現在」恐非正確時機,為其未來動向埋下伏筆。

幾無懸念 蘇納克穩坐黨魁、首相之位

不可群龍無首的保守黨20日推出新版黨魁選舉規定,獲得百位以上黨籍國會議員提名之人方可達競選門檻,若在倫敦時間24日下午2時提名截止時,僅有一位候選人出線,則為下任黨魁,並接替特拉斯成為下任英國首相,無須再經過一般黨員選舉。

BBC報導,數周前在黨魁選舉中惜敗特拉斯的蘇納克,輕鬆拿下破4成的黨內支持,換句話說,蘇納克當選可謂板上釘釘。各大媒體紛紛以準首相為標題,載明蘇納克幾無懸念的勝利。針對強生的退選,蘇納克則在推特上肯定強生在脫歐、疫苗推廣以及應對俄烏之戰的功績。

1/ Boris Johnson delivered Brexit and the great vaccine roll-out.



He led our country through some of the toughest challenges we have ever faced, and then took on Putin and his barbaric war in Ukraine.



We will always be grateful to him for that.