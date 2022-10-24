台灣首位金鐘女視帝！陳亞蘭將開放《嘉慶君再遊台灣》集資計畫

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)陳亞蘭成為金鐘獎史上第一位女演員入圍戲劇男主角獎，打敗同樣入圍的楊祐寧、温昇豪穩坐視帝寶座，他表示自己願為台灣的原生劇種歌仔戲全力奉獻。

第57屆金鐘獎近日落幕，陳亞蘭以《嘉慶君遊台灣》成為首位女演員獲劇男主角獎提名，甚至打敗眾好手奪視帝，陳亞蘭表示曾經一天接受連續過7個採訪，對於媒體採訪來者不拒是因為「希望藉由各個管道讓大家看到歌仔戲這三個字」，並回應報導指出他為了這部戲賣了3棟房子，「重點在我願意為唯一源自於台灣的原生劇種歌仔戲全力奉獻。」

陳亞蘭在臉書上發文，「這也是我恩師楊麗花畢生的心願，珍惜這塊土地的文化她至今還致力於歌仔戲的發揚與傳承，她的身教與言教影響我一輩子，我今天如果有小小的成就都是他賦予我的，我很幸運有這樣的貴人她教做人、教演戲、教如何詮釋男性角色，其實這個獎最該得的是她。」

「紐約有百老匯、日本有歌舞技、義大利有歌劇，台灣？」陳亞蘭表示，最擔心的就是歌仔戲這三個字如果以後只能在傳記跟紀錄片裡面出現，那是多麼的令人惋惜，希望大家一起努力讓在地文化代代相傳。

《嘉慶君再遊台灣》集資計畫將於10月26日在前導頁搶先開放部分贊助方案，11月8日陳亞蘭生日當天將會有完整的集資網站釋出，屆時也將會開放所有贊助方案。