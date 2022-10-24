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台北流行音樂中心訪新加坡　參與亞太藝文場館年會

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/24 10:15
AAPPAC大會現場及線上與談。(圖/北流)

AAPPAC大會現場及線上與談。(圖/北流)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)臺北流行音樂中心（下稱北流）首次派員參與亞太藝文場館組織（Association of Asia Pacific Performing Arts Centres，下稱AAPPAC）之年會，因疫情停辦兩年後將今年主題定為「2022 FUTURE FORWARD」，自10月19日至21日於新加坡舉行。

北流團隊除與亞太區各大藝術中心專家與管理人士交流外，亦拜訪新加坡當地藝文及音樂相關單位，包括Esplanade濱海藝術中心、新加坡華族文化中心、Goodman藝術中心、Star演藝中心及新加坡爵士協會，交流氣氛熱絡，成功搭建北流國際連結橋梁。

首次參與亞太藝文場館年會 拓展北流國際品牌

AAPPAC全權會員遍佈20多國，涵蓋全權會員所營運之48個藝文演出場地，另也包括30多個以商業夥伴身份加入的演出場館、國際知名藝文組織及經紀公司。北流團隊積極與AAPPAC會員們交流，強化北流國際品牌，也藉此難得機會向類似場館取經，無論是自製節目、人才培育、場館經營與行銷管理等，皆於輕鬆氣氛下深度討論。北流為推廣臺灣音樂產業，期許此行交流能帶來更多跨國合作經驗與機會。

拜訪在地藝文場館與組織 交流經營心得與討論跨國合作

北流為一大型音樂產業園區，除提供表演空間，更具促進音樂產業發展及文化傳承之公共任務。此次赴星國特別拜訪大型演出場館與藝文中心，其中濱海藝術中心與北流相似，為政府預算支持之單位，雙方交換營運心得及合作可能性，預計明年可採專案方式進行音樂跨國交流項目；Goodman藝術中心為學校舊址改建而成的基地，提供藝術家駐村及藝文單位排練空間，將藝術融入社區，以非常優惠的租金扶植及創造可體驗藝術的園地，或可作為北流產業聚落的參考。此外，北流今年首度承接辦理臺北爵士音樂節，此次也特別與新加坡爵士協會音樂總監Jeremy Monteiro會面，討論爵士新生代培育方案，也期待未來能有國際交流的機會。北流公關發言人徐有潔表示，本次出訪獲得多元面向之成果，期許在疫情已解封的大環境下，更積極發展北流與國際間交流，持續汲取各方經驗並提升北流國際能見度，進而拓展合作機會及版圖。

北流赴星國參訪行程圓滿落幕 展望北流國際發展

各國逐漸進入疫情解封狀態，北流於今年4月先行赴紐約展出建築設計後，接續啟動國際交流計畫，前往新加坡推廣北流品牌，在AAPPAC年會中向亞太區各會員介紹北流，開創北流國際知名度，也拜訪星國當地藝文相關場館，積極交流並交換經營經驗，更尋求未來合作可能性。

更新時間 : 2022-10-24 10:21 GMT+08:00

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