2022台馬聯合網購節 千萬商機奠定台馬貿易深化基礎

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）數位發展部數位產業署與馬來西亞對外貿易發展局MATRADE （Malaysia External Trade Development Corporation）於10月21日至11月6日攜手第四度舉辦「台馬聯合網購節」，65家知名本土品牌共襄盛舉，活動預計帶動逾新台幣千萬商機，更奠定台馬雙方貿易往來深化基礎。

2022年「台馬聯合網購節」為雙邊第四度的跨境銷售推廣活動，包括PChome 2020年成立的東南亞跨境電商銷售平台PChomeSEA、博客來、新東陽、麗嬰房等在內的65家本土知名品牌企業都參與此次盛會，其中有11家初次跨出國門、首度進軍馬國市場的業者，商品囊括食品飲料、居家生活、母嬰用品、美妝保養、時尚服飾等5大類別。

為提升台灣品牌的跨境知名度及創造馬國市場商機，數位發展部數位產業署首次拍攝「跨境小學堂」線上課程影片，輔導初次參與的廠商，內容包括馬來西亞電商市場概況介紹、如何串接跨境金物流、如何挑選電商平台，及馬來西亞媒體數位行銷規劃建議等，讓跨境銷售新手更快上手。 另外，針對自行加碼行銷預算的在地業者，則特別成立了「熱銷專區」，藉由更多的版位曝光、並透過社群廣告與網紅直播等社群行銷操作，來增添台灣品牌在馬國線上的知名度與指名度，也為活動網站帶動更多的流量。

此次活動預計能帶動超過新台幣1,000萬元的商品銷售，不但讓台馬雙邊的民眾得以認識雙方更多的商品特色，更為未來開創全方位商機奠定基礎 。 另外，馬來西亞對外貿易發展局（MATRADE）則把握雙十一的高買氣，將在11月1日至11月11日舉辦「Malaysia Select」線上購物節，為台灣民眾預備了超過1,000項具有馬國風情的特色商品，像是文創精品、小家電、馬來西亞傳統頭巾Hijab、知名穀粉等，讓受到疫情影響而無法遠赴馬國旅遊的在地民眾，在家就能買到當地最新、最潮或最經典的服飾、零食等商品，為雙邊實質合作，營造出雙贏的契機與局面。

活動官網：https://th.taiwan-select.com/index_en.html

詳細資訊請洽服務專線：(02) 23828320