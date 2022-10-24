Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 狗吠火車文（時評）

〈財經主筆室〉信心是金融市場唯一靈藥 台股禁空令以時間換取空間

By 財經主筆室, 台灣英文新聞－時評
2022/10/24 09:12
此為示意圖 (中央社檔案照片) 

此為示意圖 (中央社檔案照片) 

台股跌不停，金管會上周五傍晚緊急宣布周一（24日）起開始實施有條件禁空令，即只要跌幅3.5%，隔日平盤下就不能放空，這是史上第五次禁空令，上一次是在2020年新冠疫情爆發全球股災後，這次到底能不能成功「救市」？專家普遍看法都是「能有效打擊空方」、但「無助扭轉台股走勢」。那麼到底什麼可以真正挽救台股呢？

從今年元月創下史上最高1萬8619點後，台股便遭新冠肺炎、俄烏戰爭、美急劇升息、通膨等種種國際利空暴擊，指數一路下跌，期間包括7月8日國安基金宣布史上第八次進場護盤，9月底開始二度提高放空成本「限空令」，最後結果通通都「無效」，上周四台股盤中依舊創下最低點12698點，高低點已相差5921點，金管會不得不祭出干預市場更嚴重的有條件禁空令措施，一推出當晚就引發正反兩面評論不斷。

金管會史上過去曾經實施過四次禁空令，包括1998年亞洲金融風暴（平盤下禁放空）、2008年金融海嘯（150檔平盤禁放空）、2015年中國股市崩盤（平盤下全面禁放空）及2020年新冠肺炎疫情衝擊，加上10月21日就是第5次，最近這2次都是限3.5%跌幅隔日禁放空，亦即不完全禁空，但也不允許放空太過。

有條件禁空令真能救台股嗎？或許重點關鍵應該問的是，空頭走完了嗎？股市到底何時能見底？過去的四次禁空令經驗真能適用現今這經濟局勢嗎？畢竟過去的歷史經驗大多只著重在單一金融危機或事件，「黑天鵝」要嘛一隻，沒有過「一群黑天鵝」同時報到的狀況，要回答台股何時能看到底部甚至「大V轉」這個問題，實在太困難！

包括俄烏戰爭何時要結束？沒有人敢有肯定答案。中國清零政策到底何時解除？不清零後是否帶來另一波政治經濟社會動盪？也沒有答案。歐美通膨何時解決？升息到頂了嗎？目前看來至少明年，但沒有一國央行敢給時間表。連帶影響的公債殖利率、美元變化、日圓貶值、外資出逃，都是根本問題的表面狀況。就像國內一家金控總經理最近在法說會上說的「現在就像在迷霧中開車」，狀況混沌不明。接下來就要問，在這種情況下，政府該不該做什麼？做了有用嗎？

金管會主委黃天牧日前在立法院回答立委質詢時就明確表示，這波台股下跌以來，已陸續祭出信心喊話、舉辦業績發表會、鼓勵公司主動買回庫藏股，10月1日起連二波提高放空成本（限制借券賣出、拉高融券保證金成數），他說這代表政府有在關心股市，而今周刊董事長謝金河也透露日前總統蔡英文見到他第一句話就問「股市怎麼了？」。

股市畢竟是經濟的櫥窗，影響所及，已讓買房人的頭期款沒了，衝擊的不只是房市，還有餐廳百貨內需各行各業的消費力道，進而影響社會的穩定。台灣現在的經濟景氣沒有不好，但是股市行情常預示代表未來半年的經濟信心。若投資人對景氣有信心，沒有18套劇本，股市照樣會反彈；反之民眾若沒有信心，再多救市措施，就算全面禁止放空，也沒有用，投資人照樣想賣股票，股市還會繼續下跌。

政府確實應該表達對股民、對民眾荷包的關心，也有必要盡力維繫市場穩定，主管機關心中也清楚禁空令無法抵禦股市的下跌，區區台灣小國也無力改變全球局勢，希望的無非是不要過多非理性下跌，用時間換取空間，拉長時間，看國際局勢變化會不會及早出現曙光而已，真的能扭轉台股的決定權，並不在金管會手上。
有條件
禁空令
金管會
信心
救市
台股
限空令

相關新聞

台股10/13收跌270點•摜破萬三探2年低點 　蘇貞昌：股匯市波動•由沈榮津召集部會主動因應
台股10/13收跌270點•摜破萬三探2年低點 　蘇貞昌：股匯市波動•由沈榮津召集部會主動因應
2022/10/13 15:18
〈財經主筆室〉不要再指望國安基金進場救市　上市櫃公司應實施庫藏股自救
〈財經主筆室〉不要再指望國安基金進場救市　上市櫃公司應實施庫藏股自救
2022/10/11 22:13
美國再祭晶片管制措施　日、韓股下挫逾2％　台股重挫596點　創近2年低點
美國再祭晶片管制措施　日、韓股下挫逾2％　台股重挫596點　創近2年低點
2022/10/11 16:36
台灣金管會救市　10月3日台股早盤跌逾百點•盤勢在13300點上下震盪
台灣金管會救市　10月3日台股早盤跌逾百點•盤勢在13300點上下震盪
2022/10/03 09:40
【台股萬三告急】外資賣超逾58億 金管會再祭2救市措施未出限空令
【台股萬三告急】外資賣超逾58億 金管會再祭2救市措施未出限空令
2022/09/30 20:39

更新時間 : 2022-10-24 10:21 GMT+08:00

最受歡迎

更新【中共最新權力核心】習近平等7人領導班子　23日中午亮相
更新【中共最新權力核心】習近平等7人領導班子　23日中午亮相
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
中共20大閉幕 總理李克強出局 習家軍勢力抬頭 胡錦濤「被離場」滿臉問號
中共20大閉幕 總理李克強出局 習家軍勢力抬頭 胡錦濤「被離場」滿臉問號
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
【金鐘57戲劇類得獎名單】「九天玄女」驚喜降肉於頒獎典禮　最佳女主角謝盈萱感言罵髒話成典禮高潮
【金鐘57戲劇類得獎名單】「九天玄女」驚喜降肉於頒獎典禮　最佳女主角謝盈萱感言罵髒話成典禮高潮
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
南宮珉求婚影片曝　將韓劇「千元律師」場景搬至現實
南宮珉求婚影片曝　將韓劇「千元律師」場景搬至現實