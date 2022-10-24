〈財經主筆室〉信心是金融市場唯一靈藥 台股禁空令以時間換取空間

台股跌不停，金管會上周五傍晚緊急宣布周一（24日） 起開始實施有條件禁空令，即只要跌幅3.5%， 隔日平盤下就不能放空，這是史上第五次禁空令，上一次是在202 0年新冠疫情爆發全球股災後，這次到底能不能成功「救市」？ 專家普遍看法都是「能有效打擊空方」、但「無助扭轉台股走勢」。 那麼到底什麼可以真正挽救台股呢？

從今年元月創下史上最高1萬8619點後，台股便遭新冠肺炎、 俄烏戰爭、美急劇升息、通膨等種種國際利空暴擊，指數一路下跌， 期間包括7月8日國安基金宣布史上第八次進場護盤，9月底開始二 度提高放空成本「限空令」，最後結果通通都「無效」， 上周四台股盤中依舊創下最低點12698點，高低點已相差592 1點，金管會不得不祭出干預市場更嚴重的有條件禁空令措施， 一推出當晚就引發正反兩面評論不斷。

金管會史上過去曾經實施過四次禁空令，包括1998年亞洲金融風 暴（平盤下禁放空）、2008年金融海嘯（150檔平盤禁放空） 、2015年中國股市崩盤（平盤下全面禁放空）及2020年新冠 肺炎疫情衝擊，加上10月21日就是第5次，最近這2次都是限3 .5%跌幅隔日禁放空，亦即不完全禁空，但也不允許放空太過。

有條件禁空令真能救台股嗎？或許重點關鍵應該問的是， 空頭走完了嗎？股市到底何時能見底？ 過去的四次禁空令經驗真能適用現今這經濟局勢嗎？ 畢竟過去的歷史經驗大多只著重在單一金融危機或事件，「黑天鵝」 要嘛一隻，沒有過「一群黑天鵝」同時報到的狀況， 要回答台股何時能看到底部甚至「大V轉」這個問題，實在太困難！

包括俄烏戰爭何時要結束？沒有人敢有肯定答案。 中國清零政策到底何時解除？ 不清零後是否帶來另一波政治經濟社會動盪？也沒有答案。 歐美通膨何時解決？升息到頂了嗎？目前看來至少明年， 但沒有一國央行敢給時間表。連帶影響的公債殖利率、美元變化、 日圓貶值、外資出逃，都是根本問題的表面狀況。 就像國內一家金控總經理最近在法說會上說的「 現在就像在迷霧中開車」，狀況混沌不明。接下來就要問， 在這種情況下，政府該不該做什麼？做了有用嗎？

金管會主委黃天牧日前在立法院回答立委質詢時就明確表示， 這波台股下跌以來，已陸續祭出信心喊話、舉辦業績發表會、 鼓勵公司主動買回庫藏股，10月1日起連二波提高放空成本（ 限制借券賣出、拉高融券保證金成數）， 他說這代表政府有在關心股市， 而今周刊董事長謝金河也透露日前總統蔡英文見到他第一句話就問「 股市怎麼了？」。

股市畢竟是經濟的櫥窗，影響所及，已讓買房人的頭期款沒了， 衝擊的不只是房市，還有餐廳百貨內需各行各業的消費力道， 進而影響社會的穩定。台灣現在的經濟景氣沒有不好， 但是股市行情常預示代表未來半年的經濟信心。 若投資人對景氣有信心，沒有18套劇本，股市照樣會反彈； 反之民眾若沒有信心，再多救市措施，就算全面禁止放空， 也沒有用，投資人照樣想賣股票，股市還會繼續下跌。

政府確實應該表達對股民、對民眾荷包的關心， 也有必要盡力維繫市場穩定， 主管機關心中也清楚禁空令無法抵禦股市的下跌， 區區台灣小國也無力改變全球局勢， 希望的無非是不要過多非理性下跌，用時間換取空間，拉長時間， 看國際局勢變化會不會及早出現曙光而已， 真的能扭轉台股的決定權，並不在金管會手上。