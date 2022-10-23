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世界民主運動全球大會日台灣登場 解封後首個重量級國際民主會議

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/23 20:36
第11屆「世界民主運動」（World Movement for Democracy, WMD）全球大會將於10月25日至27日在台灣舉行。...

第11屆「世界民主運動」（World Movement for Democracy, WMD）全球大會將於10月25日至27日在台灣舉行。...

（台灣英文新聞／政治組　綜合報導）第11屆「世界民主運動」（World Movement for Democracy, WMD）全球大會，將從10月25日至27日於台灣舉行，總統府發言人張惇涵今（23）日表示，總統府誠摯歡迎國際重要友人來台訪問與會。總統蔡英文將於明日上午接見聯合訪問團。

張惇涵說明，「世界民主運動」全球大會是由「台灣民主基金會」（TFD）與「美國國家民主基金會」（NED）共同主辦。今年，大會以「主導民主未來：為新領域團結發聲」為主題，將就對抗錯假訊息，以及強化全民防衛動員等重要領域及議題，由全球民主夥伴共同深入交換意見。此外，會中並舉辦一系列工作坊及論壇，針對婦女賦權、增進多元性別權利，及青年參政等議題，進行交流討論。

張惇涵指出，即將在台灣舉辦的「世界民主運動」全球大會，有三個重要意義。首先，這是台灣在10月13日邊境解封之後，第一個舉辦的國際重量級民主交流會議。其次，這項會議將會有來自全球70國，將近200位國際友人出席與會，這充分展現出，全球民主夥伴對台海及印太區域和平穩定的高度關注。第三，透過這項會議，國際民主夥伴及公民社會能夠有機會相互交流合作，以強化全球民主韌性。

張惇涵表示，總統明日將接見由「美國國家民主基金會」主席沃拉克（Kenneth Wollack）所率領的訪問團，包括「美國國家民主基金會」會長兼執行長威爾遜（Damon Wilson），以及2021年「諾貝爾和平獎得主」暨世界民主運動指導委員會主席瑞薩（Maria Ressa）等多名重要國際友人也將與會。

張惇涵表示，尤其在此國際政經局勢變遷之際，總統府不僅期盼國際友人更了解台灣的民主、更支持民主台灣，並期待透過此次大會，持續推動全球民主國家團結，深化全球民主公民社群合作，讓全球民主發展更堅韌、更有力。

世界民主運動全球大會日台灣登場 解封後首個重量級國際民主會議
世界民主運動
總統府
張惇涵

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