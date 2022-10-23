野火蔓延 「非洲屋脊」遭濃煙籠罩

ｃ（台灣英文新聞／李昱德 綜合報導）由於山頂終年積雪不化，坦尚尼亞的吉力馬札羅山在當地語言的原意為「閃閃發亮的山」，又因為它是非洲第一高山，又被稱為「非洲屋脊」；然而，這幾天當地消防員卻忙著撲滅山上突然冒出的無名大火，山一側的樹林已被大量焚毀。

BBC報導指出，大火發源於當地一處十分熱門的登山小徑，從網上流傳的影片則可以看到大火造成的濃煙覆蓋了山上的森林地帶，目前尚不清楚影響的範圍有多大，不過當地的行政長官Nurdin Babu告訴記者，所有派去現場觀察狀況的飛機皆因為濃煙而無法降落，火勢應該十分嚴重。

坦尚尼亞國家公園管理處也表示，雖然現在已派出超過300名消防員、警察、公園巡邏員前去失火處進行滅火作業，當地的旅行社等與在地觀光業息息相關的產業也有派員進行協助，目前仍無法確定火災一開始是如何開始的，也不知道已有多少森林遭到焚毀，不過目前尚未傳出有人員傷亡的消息。

而事實上，這也不是吉力馬札羅山第一次發生大規模火災。

2020年10月，遊客在休息區烹調食物時不慎讓火星外洩，在強風的吹送之下火勢迅速蔓延至附近乾燥的植被，即使公園管理方及在地人竭力試圖撲滅，仍趕不上火勢蔓延的速度，最後變成一場延燒一週的嚴重火災，大片的樹林也因此遭殃。