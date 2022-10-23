（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）英國首相特拉斯減稅政策引發英國債市激烈反彈，最終於20日引咎閃辭，被保守黨撤換下台的前首相強生意圖回鍋，甫競選失利的前財相蘇納克已經正式宣布再度參選角逐黨之位，但黨內已呼籲兩人進行協商，以免內鬥以致黨內分崩離析。

42歲的蘇納克（Rishi Sunak）今（23）日在推特上表示再度角逐保守黨魁並成為下任首相，他強調，英國面臨強烈的經濟危機，而他矢言將力挽經濟狂瀾，將英國帶回正軌，重新團結保守黨，並拯救英國。

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022

根據BBC稍早的報導，上台僅45日的特拉斯（Liz Truss）不堪黨內及國內壓力，宣布無力兌現競選時的承諾，黯然請辭，留下一片混亂的英國經濟危及與政局。保守黨忙著推派新黨魁人選，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）今日受訪也重申，不應繼續聚焦在保守黨的「混亂馬戲團」，而應關注對當前形勢以及對生活成本危機「極度厭煩」的人民，並是時候舉行大選。

Telegraph報導，下議院領袖摩丹特（Penny Mordaunt）率先正式宣布角逐守黨黨魁，而黨內呼聲最高的候選者，則是9月前因醜聞下台的58歲前首相強生（Boris Johnson），以及在與特拉斯競爭中敗下陣的蘇納克，蘇納克7月請辭財政大臣正是打垮強生的關鍵一擊。報導指出，兩人見面就新黨魁選舉進行意見交換。

報導也指出，儘管強生下台數周便積極復出，但也已獲得逾百名保守黨議員支持的競選門檻。蘇納克已獲128名黨內議員公開支持。擔心兩虎相爭，最後兩敗俱傷導致黨內分裂，亦有呼聲要求兩人協商以免內鬥內耗。

目前，蘇納克已宣布參選，強生這次是否出馬，大家都在看。

強生有意角逐英國保守黨魁 前財相蘇納克已宣布參戰