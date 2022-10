強生有意角逐英國保守黨魁 前財相蘇納克已宣布參戰

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)英國首相特拉斯減稅政策引發英國債市激烈反彈,最終於20日引咎閃辭,被保守黨撤換下台的前首相強生意圖回鍋,甫競選失利的前財相蘇納克已經正式宣布再度參選角逐黨之位,但黨內已呼籲兩人進行協商,以免內鬥以致黨內分崩離析。

42歲的蘇納克(Rishi Sunak)今(23)日在推特上表示再度角逐保守黨魁並成為下任首相,他強調,英國面臨強烈的經濟危機,而他矢言將力挽經濟狂瀾,將英國帶回正軌,重新團結保守黨,並拯救英國。

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK