（台灣英文新聞 朱明珠 台北綜合報導）新北市三峽區今（23）日下午發生氣爆意外，導致多間住戶的門窗玻璃碎裂，共5人送醫，警方正在釐清氣爆原因。

據了解，三峽區大同路319巷某幢住宅於下午發生氣爆3時多發生氣爆，警、消於3點44分趕抵時現場已經沒有火煙。

中央社報導，現場為6樓水泥建築物，氣爆位置為3樓住戶；氣爆發生後，影響到住宅對面的建築物。氣爆點的氣密窗被震噴飛到中庭花園，對面住戶的玻璃也碎裂，多名住家民眾遭玻璃割傷。

依據新北市消防局提供的現場照片，現場遭氣爆震飛到社區中庭的物品散落一地，各樓梯間的窗框遭震裂往外散落，或掉掛在半空中；還有數個住宅內的登機行李箱從樓上被震飛到中庭花園，顯現爆炸威力猛烈。

新北市三峽區一處住宅的3樓23日下午發生氣爆意外，各樓梯間的窗框遭震裂往外散落，或掛在半空中，顯現爆炸威力猛烈。（中央社）

三峽警分局表示，計有3女2男受傷送醫，多為四肢擦傷、玻璃割傷、意識清醒，均沒有生命危險，包含氣爆戶的20多歲男子和4名鄰居，分別送往三峽恩主公醫院、新北市立土城醫院、板橋亞東紀念醫院。

自由時報報導，火勢從其中一棟3樓竄出，造成住戶劉姓男子全身36％燒燙傷，據傷者母親表示，兒子到4樓倉庫整理時，一開門就爆炸，現場有大量黃色不明粉末，氣爆原因仍待警、消調查釐清。

新北三峽住宅氣爆 門窗玻璃遭炸飛 共5人送醫