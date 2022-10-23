Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

新北三峽住宅氣爆　門窗玻璃遭炸飛　共5人送醫

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/23 18:05
新北市三峽區一處住宅23日下午發生氣爆意外，數個 住宅內的物品及登機行李箱等從樓上被震飛到中庭花 園，一片狼藉。 （民眾提供）

新北三峽住宅氣爆

新北市三峽區一處住宅23日下午發生氣爆意外，數個 住宅內的物品及登機行李箱等從樓上被震飛到中庭花 園，一片狼藉。 （民眾提供） (來源 中央社)

（台灣英文新聞　朱明珠　台北綜合報導）新北市三峽區今（23）日下午發生氣爆意外，導致多間住戶的門窗玻璃碎裂，共5人送醫，警方正在釐清氣爆原因。

據了解，三峽區大同路319巷某幢住宅於下午發生氣爆3時多發生氣爆，警、消於3點44分趕抵時現場已經沒有火煙。

中央社報導，現場為6樓水泥建築物，氣爆位置為3樓住戶；氣爆發生後，影響到住宅對面的建築物。氣爆點的氣密窗被震噴飛到中庭花園，對面住戶的玻璃也碎裂，多名住家民眾遭玻璃割傷。

依據新北市消防局提供的現場照片，現場遭氣爆震飛到社區中庭的物品散落一地，各樓梯間的窗框遭震裂往外散落，或掉掛在半空中；還有數個住宅內的登機行李箱從樓上被震飛到中庭花園，顯現爆炸威力猛烈。

新北三峽住宅氣爆　門窗玻璃遭炸飛　共5人送醫

新北市三峽區一處住宅的3樓23日下午發生氣爆意外，各樓梯間的窗框遭震裂往外散落，或掛在半空中，顯現爆炸威力猛烈。（中央社）

三峽警分局表示，計有3女2男受傷送醫，多為四肢擦傷、玻璃割傷、意識清醒，均沒有生命危險，包含氣爆戶的20多歲男子和4名鄰居，分別送往三峽恩主公醫院、新北市立土城醫院、板橋亞東紀念醫院。

自由時報報導，火勢從其中一棟3樓竄出，造成住戶劉姓男子全身36％燒燙傷，據傷者母親表示，兒子到4樓倉庫整理時，一開門就爆炸，現場有大量黃色不明粉末，氣爆原因仍待警、消調查釐清。

新北三峽住宅氣爆　門窗玻璃遭炸飛　共5人送醫
氣爆
三峽
新北
新北消防局

相關新聞

新北市學子不畏逆境 擁夢遨遊無垠天際 《擁夢飛翔17》新書發表會
新北市學子不畏逆境 擁夢遨遊無垠天際 《擁夢飛翔17》新書發表會
2022/10/21 17:49
東北風持續發威 10月22日野柳漁港萬里蟹特賣會 暫延至10月29日
東北風持續發威 10月22日野柳漁港萬里蟹特賣會 暫延至10月29日
2022/10/21 17:39
更新【颱風尼莎釀災】新北汐止伯爵山莊土石流撤145人　台電：高壓電塔邊坡穩固
更新【颱風尼莎釀災】新北汐止伯爵山莊土石流撤145人　台電：高壓電塔邊坡穩固
2022/10/17 19:28
中央經費在哪？議員批淡北道路成政治問題　侯友宜：力拚2025年底完工
中央經費在哪？議員批淡北道路成政治問題　侯友宜：力拚2025年底完工
2022/09/20 14:51
台灣林口溪重現多樣豐富生態　河川水質指標生物毛蟹現蹤
台灣林口溪重現多樣豐富生態　河川水質指標生物毛蟹現蹤
2022/09/20 14:32

更新時間 : 2022-10-23 19:06 GMT+08:00

最受歡迎

更新【中共20大習家軍完勝】習近平等7人領導班子　23日中午亮相
更新【中共20大習家軍完勝】習近平等7人領導班子　23日中午亮相
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
《卡通頻道》傳言將關台引網一片悼念 官方急發澄清文：我們還沒死！
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
LINE詐騙再升級！「好友輔助認證」攏係假　帳號被盜難挽回
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
韓劇「小女子」中的魅惑蘭花是真是假? 是否真的有幽靈蘭花存在?
台灣九合一大選•六都候選人號次出爐　台北市長參選爆炸多達12人
台灣九合一大選•六都候選人號次出爐　台北市長參選爆炸多達12人
中共20大閉幕 總理李克強出局 習家軍勢力抬頭 胡錦濤「被離場」滿臉問號
中共20大閉幕 總理李克強出局 習家軍勢力抬頭 胡錦濤「被離場」滿臉問號
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
統一發票最新千萬中獎號出爐！111年7-8月特別獎：05701942
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
10/13起校園防疫新制上路　家人室友確診免停課7天　打滿3劑、無症狀採「0+7」
南宮珉求婚影片曝　將韓劇「千元律師」場景搬至現實
南宮珉求婚影片曝　將韓劇「千元律師」場景搬至現實
台灣藝人炎亞綸獲選十大傑出青年：真正給予社會實質回饋才感到踏實
台灣藝人炎亞綸獲選十大傑出青年：真正給予社會實質回饋才感到踏實