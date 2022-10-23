（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）Trick or Treat!萬眾矚目的「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華將於10月29日於天母運動公園登場! 今年活動於28日由「百鬼夜行戲弄老闆娘踩街活動」揭開序幕，重頭戲29日除了有250家特約店家提供上萬顆糖果給變裝大遊行的大小朋友外，主辦單位還特邀日本知名電視劇「超人力霸王」、「機界戰隊全開者」、「佩佩豬與弟弟喬治」與大家同歡。

臺北市商業處表示，「天母搞什麼鬼萬聖節嘉年華」是天母商圈最具代表性的年度活動，每年以在地商圈店家、百貨業者及知名企業共同規劃一系列串聯導客活動為核心，參與人潮自102年的8萬人次成長至109年巔峰達27萬人次，去年疫情影響下仍有25萬人次參與，廣受大小朋友的喜愛，讓不用出國就能享受充滿異國氣氛的天母萬聖假期。

台北市天母商圈發展協會理事長唐笛表示，今年活動以為期2日方式辦理，並於28日晚上舉辦「百鬼夜行戲弄老闆娘踩街活動」，民眾於當日晚上7點於新光三越台北天母店集結出發，由乖乖與身穿奇裝異服小小魔兵一同搞鬼踩街，沿路行經忠誠路二段討糖店家，以大葉高島屋為終點，踩街途中安排店家及秘密客為扮裝最吸睛搞怪的小朋友發送小貼紙，獲得最多貼紙的前三名民眾就能獲得大葉高島屋百貨禮券。

萬聖節除了奇裝異服入侵大街小巷搗蛋，「南瓜桶」更是萬不可少，SOGO天母店、新光三越天母店及大葉高島屋將於29日發放共4500個限量南瓜桶，讓小朋友玩得開心，創造美好回憶。

29日活動當天除了於天母運動公園邀請深受小朋友歡迎的卡通明星與大小朋友互動同樂外，更有40攤以上萬聖節限定的貝丹秘密市集，現場還有熱血音樂會，還原美好時代的嘻皮精神，演出即興的音樂派對，讓民眾輕鬆享受天母商圈獨特的異國節慶氣氛。

另想一睹超人力霸王特利卡和迪卡同台，又或者是想看難得一見的機界戰隊全開者全體登台，就到周周GO玩具森林攤位區，還有機會跟守護地球的英雄們合照。

「天母搞什麼鬼14萬聖節嘉年華」更多資訊請上台北市天母商圈發展協會網站及粉絲團或「台北市商業處-我是商Ya人」粉絲團查詢。

2022台北萬聖節來這！「天母搞什麼鬼」28、29日登場 超人力霸王陪你搗蛋搞鬼上街趣