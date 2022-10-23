能源價格飆漲、通貨膨脹嚴重 德國爆發大規模示威

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）俄烏戰爭的持續延長，讓極度仰賴俄國天然氣的德國燃油價格持續飆漲，並進一步帶動嚴重的通貨膨脹，德國各大城市有成千上萬的民眾走上街頭，要求政府在提供補助時，應該更加公平公正。

路透報導，事實上，德國國會在週五已正式通過預算高達2000億歐元的紓困案，其目標是減輕公司及家戶在能源價格高漲之下的負擔。紓困內容包括了對單一家庭、中小企業足以支付單月天然氣費用的補助，及自明（2023）年3月開始針對燃油、燃氣費用設下上限的保障機制等。

只是，隨著德國的通貨膨脹已在9月突破25年以來新高，來到10.9%，高漲的物價、能源需求極高的冬季即將到來，以及彷彿看不到盡頭的戰爭，也進一步加深了民眾的不安感。

根據遊行的其中一個主辦者綠色和平組織統計，約有2.4萬人參加了遊行，光是首都柏林就有1800人，其他參加者則分別在杜塞道夫、漢諾威、斯圖加特、德勒斯登及法蘭克福參與。他們舉著自製的標語並高喊著「降低通貨膨脹」、「更多的能源補助」，甚至是「不要核能」等口號。

另一名主辦者，工會的副會長Andrea Kocsis則表示，政府確實提供了不少財務上的援助，只是現階段的做法很像是拿著灑水器讓大家都有就好，遊行的目的是為了表明一點，那就是人民要的並不只是補助，而是在考量社會公平的前提下進行補貼，因為比起富人，收入較低的弱勢明顯比需要更多的協助，政府必須要考量到這一點。

另一名來自柏林的示威者則說，在進行補貼時考量社會公平性十分重要，而有些億萬富翁雖然曾公開聲明他願意多繳一點稅，目前還沒看到類似的情況真正發生，希望政府可以注意到這一點。