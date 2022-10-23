（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）中共二十大習近平毫無懸念當選中共中央總書記，新發布的政治局常委七人名單大換血，成為愈加堅不可摧的「習家軍」，其中排名僅次習近平的李強，有望接替李克強成為下任國務院總理，即便是上海封控的陰影，也未曾壟罩在這位習近平愛將身上。

新出爐的七位中共中央政治局常委名單，按出場順序排名為：習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希。按中共慣例，排名第二的上海一把手李強，可望在2023年3月舉行的中國全國人大會議被選為中國國務院總理。李強深受習近平眷顧，儘管先前上海封城爭議中名望一落千丈，淪為人民怪罪唾罵的對象，原以為李強的政治前途從此蒙塵，不料峰迴路轉，李強依然是習近平的心愛大將，更將成為他的左右臂膀。

確實，上海封控民怨載道，然而現任中共上海市委書記、工人出身的李強，政治背景不容忽視，他是中共官場上首位歷任浙江、江蘇、上海此「長三角」省級一、二把手的官員，且皆於總書記習近平任內達成，足見獲器重的程度。若他自現任職務職直升總理，將成為繼首任總理周恩來之後，唯一一位未曾擔任副總理就升上總理的特例。

儘管習近平近來逐漸打破傳統拔擢人才，李強的直升並非不可能，但分析指出，較有能的的是李強在明年中國全國人大會議到來前這五個月，卸任上海市委書記並轉任國務院副總理，補足必備資歷以符合中共慣例。

分析指出，李強自2002年4月升任溫州市委書記，並與同年調任浙江省長、升任浙江省委書記的習近平建立工作關係，從此成為「習家軍」，跟著習步步高升，在浙江官場上風生水起。2017年中共19大後，已遞補為中央委員的李強，不僅晉升政治局委員，更接任上海市委書記，成為首位在「長三角」省區輪流當過一、二把手的官員，這般資歷難得一見。

李強接任總理一說，並非空穴來風而是有機可循，早在2021年末便傳出風聲，然而上海封控一事，將李強捲入與論的暴風中心，連帶將眾人對他上位一事視為再無機會。顯然，群眾的怒火並未影響李強在習近平眼中的地位，賞識之心分毫不減，更越發重用。

上海封控差評拽不下 習近平愛將李強將成下任中國總理