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Kuromi 酷洛米× OWNDAYS 推4款全新個性女生、簡約設計　鏡框、鏡腳皆暗藏秘密細節

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/10/23 15:51
OWNDAYS與三麗鷗角色「酷洛米」聯名系列眼鏡登場囉。（OWNDAYS提供）

OWNDAYS與三麗鷗角色「酷洛米」聯名系列眼鏡登場囉。（OWNDAYS提供）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）OWNDAYS與三麗鷗角色「酷洛米」聯名系列眼鏡登場囉！以酷洛米與巴庫的奇幻世界打造4款充滿玩心的造型眼鏡，即日起至門市或網路商店購買，即贈角色專屬的眼鏡袋與眼鏡布，還有機會獲得數量限定的酷洛米限定貼紙及極光外袋。

「KUROMI酷洛米」是「2022年三麗鷗肖像大賞」第3名的人氣角色，是一個出生在10月31日萬聖節的少女，雖然看似粗魯但實際上非常上女心，而手下巴庫常常載著酷洛米飛上天空，是一名非常有忍耐力不會輕易屈服的角色。

OWNDAYS於今年秋季推出聯名系列眼鏡，將酷洛米與它的手下巴庫帶入於設計之中。酷洛米款式的眼鏡上，以紫黑色為主要的色系，眼鏡尾端為招牌頭巾圖樣，充滿完新的設計感之外，也將酷洛米的少女心融入其中。巴庫款眼鏡以淡紫色為主要色系，並在在鏡框兩側有著令人印象深刻的眼睛造型，更把巴庫最喜歡吃的章魚燒加入設計之中，眼鏡尾端也藏有耳朵樣式。

KUROMI × OWNDAYS酷洛米金屬與膠框款

酷洛米金屬款式的元素雕刻散佈在多邊形的金屬框上，鏡腳尾端則有庫洛米招牌頭巾的稜角形狀。而膠框款則是波士頓形狀鏡框，將酷洛米的尾巴放於鏡框兩側，造型雖簡約，但鏡腳裡的金屬也有細膩的酷洛米與骷髏頭的雕刻。

KUROMI × OWNDAYS 巴庫金屬款與膠框款

以巴庫的大大的身形延伸出多邊形的金屬大框感眼鏡，正面鏡框兩側與鏡腳以巴庫的眼睛形狀作為設計，鏡腳的尾端也做成巴庫耳朵的形狀。膠框款是威靈頓鏡框，靈感來自於巴庫的大大身型。融入巴庫最愛的食物章魚燒，鏡腳側邊展現完美的圓型設計。

購買KUROMI × OWNDAYS聯名系列眼鏡享有眼鏡專屬周邊

KUROMI酷洛米系列眼鏡於10月21日在OWNDAYS全台店點上市，凡於OWNDAYS門市或網路商店購買，即附贈角色專屬的眼鏡袋與眼鏡布，還可以獲得數量限定的酷洛米限定貼紙及極光外袋。喜歡三麗鷗，喜歡酷洛米的女孩們趕緊手刀前往OWNDAYS門市看看吧！

Kuromi 酷洛米× OWNDAYS 推4款全新個性女生、簡約設計　鏡框、鏡腳皆暗藏秘密細節Kuromi 酷洛米× OWNDAYS 推4款全新個性女生、簡約設計　鏡框、鏡腳皆暗藏秘密細節

更新時間 : 2022-10-23 17:34 GMT+08:00

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