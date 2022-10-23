更新 10/23台灣本土+35,322/死亡+65　與上周日相比下降15%　增一名4個月大男嬰確診10日死亡

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（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增35,365例COVID-19確定病例，分別為35,322例本土個案及43例境外移入；另確診個案中新增65例死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，和上周日相比病例數下降15%，若按此趨勢走下去，預料疫情於近期可望脫離高原期。



指揮中心表示，今日新增之35,322例本土病例，為16,338例男性、18,969例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布仍以六都最多，依序為新北市(6,441例)，臺中市(4,655例)，高雄市(4,089例)，桃園市(3,541例)，臺北市(3,503例)，臺南市(2,925例)。



指揮中心指出，今日新增65例本土病例死亡個案，為42例男性、23例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、40例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月5日至10月20日，死亡日期介於10月2日至10月20日。

今日最年幼的死亡個案為一名4個月大男嬰，本身沒有慢性疾病、未接種過疫苗。10月10日發燒到急診，15日返家隔離，19日因發燒再赴急診檢查，20日因嚴重敗血症合併敗血症休克過世。

羅一鈞說明，個案10日入院治療後症狀緩解，15日返家隔離，18日出現高燒40度，隔天赴急診檢查，發現頸部淋巴腺腫且皮膚出現斑駁、大理石花紋，並有呼吸困難、血壓偏低狀況，診斷為敗血症收著加護病房。使用廣效型抗生素治療，但在住院期間又合併嚴重休克，不幸於20日因嚴重敗血症合併敗血症休克過世。

羅一鈞說，個案住院期間檢查發現有耳漏積水狀況，尚待釐清其是否為導致敗血症的原因，但因有新冠病史，因此仍列入新冠死亡相關個案。





指揮中心說明，今日新增43例境外移入個案中，為18例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自中國(3例)，新加坡及印尼(各2例)，美國、加拿大及馬來西亞(各1例)移入，另33例感染國家調查中。入境日期介於今年9月22日至10月21日。



指揮中心統計，截至目前國內累計7,450,158例確診、分別為36,051例境外移入，7,414,053例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計12,323例COVID-19死亡病例，其中12,306例本土，個案居住縣市分布為新北市2,530例、臺北市1,388例、臺中市1,270例、高雄市1,153例、桃園市938例、臺南市912例、彰化縣687例、屏東縣493例、南投縣及雲林縣各380例、苗栗縣340例、嘉義縣310例、基隆市274例、宜蘭縣263例、花蓮縣213例、新竹縣203例、嘉義市198例、臺東縣173例、新竹市141例、澎湖縣34例，金門縣26例；另17例為境外移入。

10/23台灣本土+35,322/死亡+65 與上周日相比下降15% 羅一鈞：近期有望脫離高原期