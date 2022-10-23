一次擁有「豪華露營、美食、夕陽、多樣生態」台中高美濕地「蟬說。夕陽漫漫」10月開幕　甫開賣即造成搶購

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）露營季節到來，想去擁有豐富生態、絕美夕陽的高美濕地露營嗎？台中市政府建設局以ROT案方式，委託寶美企業與蟬說集團「共同經營」，打造擁有最美夕陽的全新營地「蟬說。夕陽漫漫」於10月7日甫開賣即造成搶購，受到全台露營者的喜愛。

免自搭野奢露營區坐擁海景第一排

曾被國外網站評選為「一生至少必遊一次絕景」，媒體讚譽「全台最美夕陽」的台中高美濕地，結合人文、地理、潮汐等因素，造就出獨特唯美的野生動物保護區。過去許多遊客喜歡半日遊到此欣賞絕美夕陽，為了不留欣賞美景卻匆匆來去的遺憾，蟬說團隊秉持永續理念打造出以溼地為主的高美濕地生態豪華露營區，透過免自搭野奢露營的住宿體驗、夜間溼地導覽推廣生態保育，讓國人直接坐擁海景、夕陽第一排美景。

藍天白雲....加上以朵朵純白天幕布的波西米亞風水滴帳帳篷，好不愜意。（蟬說。夕陽漫漫提供）

高美濕地華麗變身生態美食露營一次五感體驗

高美濕地露營區位於遊客中心旁，以朵朵純白天幕布的波西米亞風水滴帳帳篷坐落在營區間，浪漫風格與高美濕地夕陽美景相依相存令人驚豔。露營場設有27組4人帳篷，分為螃蟹區、海螺區及白鷺區，創造出潮間帶造景增添幾分趣味。

想露營卻不想費力？營區帳篷內貼心附有沙發、桌燈、風扇、防蚊用品、冷暖氣機、共用衛浴等，只要帶著好心情跟一卡皮箱就可輕鬆入住。肚子餓了，只要散步到遊客中心，享受營地特別設計的溼地美食，就從一杯呼應夕陽天空美景的「紫幻晚霞」迎賓酒開始，接著品嚐從潮間帶、候鳥、濱海植物意象融入菜色並結合新鮮海產三十道的在地食材特色料理，充分感受「食在地、食當季」的美好。視覺享受夕陽，味覺、觸覺體驗濕地生態特色，五感體驗一次滿足。

肚子餓了，不用自己動手料理，營區備有溼地美食，充分感受「食在地、食當季」的美好。（蟬說。夕陽漫漫提供）

精心打造綠色體驗 只為高美濕地得天獨厚

蟬說集團策略長周祐鈺表示：「蟬說的核心理念是讓世界看見這塊土地的美好，蟬說致力於發現臺灣美麗祕境，目前遍布新竹、台中、南投等地，從森林、大山、到濕地，露營、木屋到湯屋，提供旅人遠離塵囂。」

蟬說集團執行長馬驊也分享到，夕陽漫漫希望為生態永續進一份心力，透過自然景觀以綠色旅遊為主軸，結合在地新創、偏鄉活化進而帶動青年返鄉。」寶美企業藍晏璋董事長也提及未來在11月開始會開放二樓「潮嶼餐廳」可欣賞景觀及全新型態的異國素食餐酒館「微醺小夕陽Tipsy sunset veggie Bistro 蟬說x寶林」主打創意料理，讓遊客能享受輕奢華的露營悠閒時光。

「蟬說。夕陽漫漫」至明年一月的假日皆已預定額滿，目前推出期間限定「東北季瘋，一起來吹風」，只要在2022年10月＆11月預定住宿，不論平假日都「買一帳送一帳」，想感受風速、賞日落、伴星空，可至蟬說官方網站、FunNow線上網站訂房。

一次擁有「豪華露營、美食、夕陽、濕地生態」台中高美濕地「蟬說。夕陽漫漫」10月開幕 甫開賣即造成搶購