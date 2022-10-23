（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）氣象局表示，今天（23日）白天台灣附近水氣仍多，加上東北季風增強，部分地區降雨機率高，尤其東北部地區、基隆北海岸及大台北山區容易出現局部大雨或豪雨；此外，今日冷空氣南下，北部及東北部天氣轉涼，中南部氣溫略下降。

中央氣象局說，東北季風增強，桃園以北、東半部地區及中南部山區降雨機率高，尤其東北部地區、基隆北海岸及大臺北山區容易出現局部大雨或豪雨，東部地區也有局部大雨發生的機率，隨著東北季風勢力擴大，晚上之後水氣減少，雨勢有機會趨緩，至於新竹以南大多為多雲，午後有局部短暫陣雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」提醒，今晨北台已有明顯降雨。依照最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，白天迎風面仍有較大雨勢，尤其東北部、北海岸、及北部山區；對含水量已達臨界值的山區，仍有「致災」的威脅，應持續注意

氣溫方面，明(24日)起至週四(27日)天氣好轉，各地大多晴時多雲；東北部及山區偶有零星少量飄雨的機率。明日、週二(25日)北台白天舒適、中南部微熟，早晚偏涼微冷；週三、四各地白天氣溫回升，早晚仍偏涼微冷。明晨至週三(26日)晨平地最低氣溫大約降至17度左右。

23日起東北季風增強 北台灣轉涼 東北部嚴防局部大雨或豪雨