【金鐘57戲劇類得獎名單】「九天玄女」驚喜降肉於頒獎典禮　阿翰、曾寶儀經典重現多部作品

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）第57屆金鐘獎「電視戲劇類」頒獎典禮於今（22）日進行，典禮開場影片由「阿翰po影片」的阿翰驚喜現身，再次以爆紅影片「九天玄女」降肉於頒獎典禮。

阿翰與主持人曾寶儀於影片中，一一重現了今年5部熱門作品的角色，分別為入圍16項獎項的「茶金」、15項的「俗女養成記2」、13項的「斯羅卡」、11項的「華燈初上」以及8項的「逆局」。

在影片中，曾寶儀去找阿翰所飾演的算命阿姨「廖麗芳」，接著流暢的將5部作品連續起來，成為一個小短片，阿翰和曾寶儀重現了刑警、酒店小姐等角色、俗女養成記2中生孩子的片段，阿翰還甚至在影片中生吃豬腳，引發現場一片大笑，「國師」唐綺陽也在影片中客串。



頒發戲劇類節目造型設計獎前，曾寶儀換上了一件特製衣服，衣服印上了今年入圍的所有戲劇（圖／中央社）



以同部戲劇「華燈初上」角逐視后一獎的林心如（左）與楊謹華（右）一同頒獎（圖／中央社）

得獎名單如下：

最具人氣戲劇節目獎

火神的眼淚



迷你劇集（電視電影）導演獎

謝沛如／比悲傷更悲傷的故事：影集版



迷你劇集獎

良辰吉時



電視電影獎

台北過手無暝無日



迷你劇集（電視電影）男主角獎

吳朋奉／降河洄游



迷你劇集（電視電影）女主角獎

林辰唏／第一次遇見花香的那刻



迷你劇集（電視電影）最具潛力新人獎

姜典／愛的奧特萊斯



迷你劇集（電視電影）男配角獎

白潤音／比悲傷更悲傷的故事：影集版

黃冠智／降河洄游



迷你劇集（電視電影）女配角獎

程予希／第一次遇見花香的那刻



迷你劇集（電視電影）編劇獎

鄧依涵／第一次遇見花香的那刻



戲劇類節目造型設計獎

黃文英、高仙齡／良辰吉時



戲劇類節目視覺特效獎

嚴振欽／斯卡羅



戲劇類節目燈光獎

丁海德／斯卡羅



戲劇類節目剪輯獎

林姿嫺／茶金



戲劇類節目攝影獎

李清迪、周以文／俗女養成記2



戲劇類節目聲音設計獎

朱仕宜、劉小草、曾雅寧／良辰吉時



戲劇類節目美術設計獎

黃文英、翁定洋／良辰吉時



戲劇類節目創新獎

孟婆客棧



主題歌曲獎



戲劇配樂獎



戲劇節目獎



戲劇節目男主角獎



戲劇節目女主角獎



戲劇節目男配角獎

李銘順／逆局



戲劇節目女配角獎

李杏／茶金



戲劇節目最具潛力新人獎



戲劇節目編劇獎



戲劇節目導演獎