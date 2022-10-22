刺針飛彈軍購是否延宕引關注 國防部：2025全數交運

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）俄烏戰爭讓全球看到了肩射型刺針（Stinger）飛彈小兵立大功的重要性，但對於戰事是否會影響台灣的相關採購，外界不乏疑慮。對此，國防部指，我國軍購權益不受影響，無外傳延宕情事。

根據中央社，國防部長邱國正將於24日赴立法院外交及國防委員會就「國軍軍事投資建案執行概況」進行報告。

國防部報告指出，國軍2023年共計236件軍事投資案（含機密預算34案），匡列新台幣1,027億元。其中持續案178案（含機密預算33案）匡列983億元，另新增58案（含機密預算1案）匡列44億元。

我國對外軍購來源主要為美國，目前有26項持續案、1項新增案。美政府會於外國軍事採購案（Foreign Military Sales）簽署發價書後，成立專案辦公室，作為國防廠商與軍購國的橋梁，管控廠商產製武器及驗收事宜，於發價書最終年度前交運軍購國。

國防部表示，受全球供應鏈重組及俄烏戰事衝擊，美國軍備廠商產能失衡，為加速交運，原任美國國防安全合作局負責軍購案的副局長羅耶爾（Jedidiah Royal），已升任國防部印太安全首席副助理部長，協助管制、調節各軍購案。

美國國會在「2023財政年度國防授權法案」、「台灣政策法」內容，均納入「加速對台軍售」條文，國務院政軍局亦一再表示會致力如期交付，確保台灣軍購權益。

其中，「人攜式刺針飛彈」一案，已於9月完成簽約，規劃2025年全數、甚至提前交運，並無進度延宕情形。另，「F-16A/B型戰機性能提升」案，AGM-154C飛彈品項雖延後3年，全案戰機性能提升及其他品項仍依原規劃於2023年全數交運。

延伸閱讀：

【俄烏戰爭】標槍、刺針飛彈用量太大 美國彈藥庫能支援烏克蘭至何時？